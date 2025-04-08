Небензя: Россия не позволит использовать переговоры для укрепления ВСУ
Россия не позволит использовать переговорный процесс для укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 8 апреля сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«Мы готовы к соответствующему серьезному и практическому диалогу, но не позволим никому обманывать нас и прямо или косвенно использовать этот переговорный процесс в интересах укрепления военного потенциала киевского режима», — заявил он на заседании Совета Безопасности ООН по украинскому конфликту.
При этом Небензя отметил, что намерения становятся ясны, когда начинается обсуждение возможности использования перемирия в качестве времени для снабжения украинской армии оружием, а также для подтягивния резервов на линию фронта.
По его словам, спонсоры киевского режима подают информацию о поражении военных объектов на Украине как свидетельство о якобы неготовности РФ к миру. Целью таких заявлений он назвал подрыв диалога Москвы и Вашингтона и срыв возможных договоренностей.
Кроме того, Небензя подчеркнул, что российско-американский диалог заключается в поиске устойчивого и долгосрочного решения конфликта. Он добавил, что для его достижения необходимо устранить первопричины кризиса, в том числе снабжение ВСУ западным оружием.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 14 марта отверг призыв главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми к российской стороне о прекращении огня на Украине без каких-либо условий.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков, в свою очередь, заявил, что Москва рассматривает данный призыв как попытку предоставить ВСУ время для перегруппировки и перевооружения. Тогда же он подчеркнул, что российскую позицию «довели до американцев».