Реклама
Прямой эфир
Спорт
Дегтярев сообщил о выделении 2,8 млрд рублей на развитие адаптивного спорта в РФ
Происшествия
Пять человек пострадали при атаке ВСУ на Горловку в ДНР
Мир
В Институте стран СНГ сообщили об интенсивной борьбе против всего русского в Латвии
Армия
ВС России освободили населенный пункт Гуево в Курской области
Мир
Премьер-министр Литвы не поддержал ужесточения санкций в отношении россиян
Мир
В МИД Молдавии надеются начать переговоры о вступлении в ЕС до конца года
Мир
Песков заявил об участии представителей МИД РФ на переговорах в Стамбуле
Общество
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на энергообъект в Курской области
Общество
В Кремле заявили об отсутствии контактов с Японией по мирному договору
Общество
Литовского политика Алманиса внесли в список террористов и экстремистов в РФ
Экономика
Аналитик спрогнозировала снижение дефицита бюджета РФ
Общество
Мишустин сообщил о росте в РФ спроса на электричество в последние пять лет
Мир
ГД ратифицировала договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном
Общество
Синоптик опровергла возможность снегопада в Москве летом
Наука и техника
СМИ рассказали о возможном высвобождении древних вирусов из-под льдов Арктики
Мир
Кандидат в президенты Польши назвал помощь Украине незаконной и опасной
Мир
В Эстонии рассмотрят проект о применении оружия против подозрительных торговых судов
Сюжет:

Небензя: Россия не позволит использовать переговоры для укрепления ВСУ

0
EN
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Россия не позволит использовать переговорный процесс для укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 8 апреля сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Мы готовы к соответствующему серьезному и практическому диалогу, но не позволим никому обманывать нас и прямо или косвенно использовать этот переговорный процесс в интересах укрепления военного потенциала киевского режима», — заявил он на заседании Совета Безопасности ООН по украинскому конфликту.

При этом Небензя отметил, что намерения становятся ясны, когда начинается обсуждение возможности использования перемирия в качестве времени для снабжения украинской армии оружием, а также для подтягивния резервов на линию фронта.

По его словам, спонсоры киевского режима подают информацию о поражении военных объектов на Украине как свидетельство о якобы неготовности РФ к миру. Целью таких заявлений он назвал подрыв диалога Москвы и Вашингтона и срыв возможных договоренностей.

Кроме того, Небензя подчеркнул, что российско-американский диалог заключается в поиске устойчивого и долгосрочного решения конфликта. Он добавил, что для его достижения необходимо устранить первопричины кризиса, в том числе снабжение ВСУ западным оружием.

Разомкнуть ряды: в ЕС усиливается раскол по поводу Украины
Из-за этого Брюссель может поменять процедуру принятия решений

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 14 марта отверг призыв главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми к российской стороне о прекращении огня на Украине без каких-либо условий.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, в свою очередь, заявил, что Москва рассматривает данный призыв как попытку предоставить ВСУ время для перегруппировки и перевооружения. Тогда же он подчеркнул, что российскую позицию «довели до американцев».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025