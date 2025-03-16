Ушаков назвал призыв к перемирию попыткой дать ВСУ время на перегруппировку
Помощник президента РФ Юрий Ушаков 13 марта заявил, что Москва рассматривает призыв к перемирию на Украине как попытку предоставить украинским войскам время для перегруппировки и перевооружения.
«Воспринимаем это (призыв к перемирию. — Ред.) как попытку дать передышку украинским войскам и время на перевооружение», — сказал Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент которой опубликован в его Telegram-канале.
Также политик подчеркнул, что позиция России всем известна и ее «довели до американцев».
Ранее, 15 марта, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отверг призыв Великобритании к перемирию на Украине без условий.