Эксперт предупредил о новых схемах мошенников с ЕГЭ

Современные мошенники активно используют страх выпускников перед ЕГЭ, предлагая различные незаконные способы «гарантированного» получения высоких баллов. Адвокат Шон Бетрозов рассказал «Известиям» 9 апреля о том, что с каждым годом схемы обмана становятся всё более изощренными, а их организаторы — более агрессивными в своих предложениях.

Эксперт поделился, что одна из самых распространенных афер — продажа якобы настоящих контрольно-измерительных материалов (КИМ). Мошенники создают фейковые телеграм-каналы и сайты, где под видом утечек предлагают КИМы за деньги. На практике это оказываются либо архивные варианты прошлых лет, либо полностью сфабрикованные задания.

Не менее популярна, по словам Бетрозова, схема с предложением сдать экзамен за ученика. Несмотря на строгий контроль в пунктах проведения ЕГЭ — металлоискатели, видеонаблюдение, биометрическую идентификацию, — аферисты продолжают предлагать эту услугу, зная, что многие готовы заплатить крупные суммы за подобную помощь.

Особую опасность представляют мошенники, выдающие себя за сотрудников Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) или Рособрнадзора. Они предлагают доступ к «закрытым серверам» с экзаменационными материалами, хотя на самом деле такие базы данных надежно защищены и недоступны извне.

Специалист предупредил: пик активности мошенников приходится на период с февраля по июнь. В это время они особенно активно распространяют слухи о нововведениях и усложнении заданий, чтобы усилить тревогу у выпускников и их родителей.

Для защиты от мошенничества адвокат порекомендовал не доверять сомнительным источникам, критически относиться к предложениям гарантированных высоких баллов, тщательно проверять репетиторов и образовательные курсы. Также не стоит передавать персональные данные и банковские реквизиты незнакомцам.

«Реальные шансы обойти систему ЕГЭ крайне невелики. Сама структура экзамена и система хранения, транспортировки и проверки КИМов продуманы так, чтобы минимизировать человеческий фактор и сделать утечку заданий практически невозможной», — уточнил Бетрозов.

В случае если жертва уже перевела деньги аферистам, специалист советует немедленно обратиться в полицию и предоставить все возможные доказательства: скриншоты переписки, реквизиты переводов. Хотя шансы вернуть средства невелики, своевременное заявление может помочь правоохранительным органам в поимке преступников.

Ранее, 8 апреля, руководитель направления «Киберразведка» компании «Бастион» Константин Ларин рассказал «Известиям» о сокращении мошеннических схем. На это может повлиять новый закон о противодействии телефонному мошенничеству.

По мнению эксперта, инициатива окажет положительное влияние на повышение уровня мобильной безопасности граждан и укрепит их доверие к финансовым институтам. Кроме того, ожидается улучшение контроля за действиями злоумышленников и более оперативное реагирование на выявленные схемы обмана.