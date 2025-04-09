Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров указал на постоянные попытки Запада забыть историю и очернить роль СССР
Спорт
Российский борец Усманов стал двухкратным чемпионом Европы по вольной борьбе
Общество
В ГД допустили возможность ограничения продажи микродолей в квартирах
Мир
Посол Таиланда в РФ рассказал о желании страны присоединиться к коридору «Север – Юг»
Общество
В российских регионах может измениться плата за вывоз мусора
Экономика
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $62 за баррель впервые с апреля 2021 года
Общество
Штрафы для гадалок, магов и экстрасенсов хотят увеличить до 1 млн рублей
Экономика
ЦБ и ФАС примут первые меры против нарушений в рекламе вкладов
Мир
В ЕАЭС согласовывают проект договора и правил торговли по общему рынку нефти
Мир
Прокуратура Чехии обвинила гражданина страны в незаконном присоединении к ВСУ
Мир
Оверчук рассказал о дискуссии в ЕАЭС об отмене роуминга
Мир
Число погибших при обрушении крыши в доминиканском клубе достигло 44
Мир
Постпред РФ рассказал о консультациях «тройки» по иранской ядерной сделке
Общество
Сыну экс-главы Мордовии Алексею Меркушкину грозит 15 лет колонии
Происшествия
Мирный житель получил осколочные ранения на автодороге в Белгородской области
Интернет и технологии
Нейросеть предскажет лесные пожары с точностью 87%
Общество
В Москве прошла благотворительная трапеза в честь освобождения Труфанова

Эксперт предупредил о новых схемах мошенников с ЕГЭ

Адвокат Бетрозов: мошенники предлагают одиннадцатиклассникам купить поддельные КИМы
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Современные мошенники активно используют страх выпускников перед ЕГЭ, предлагая различные незаконные способы «гарантированного» получения высоких баллов. Адвокат Шон Бетрозов рассказал «Известиям» 9 апреля о том, что с каждым годом схемы обмана становятся всё более изощренными, а их организаторы — более агрессивными в своих предложениях.

Эксперт поделился, что одна из самых распространенных афер — продажа якобы настоящих контрольно-измерительных материалов (КИМ). Мошенники создают фейковые телеграм-каналы и сайты, где под видом утечек предлагают КИМы за деньги. На практике это оказываются либо архивные варианты прошлых лет, либо полностью сфабрикованные задания.

Правят балл: как мошенники обманывают школьников перед ЕГЭ
Аферисты предлагают фальшивые льготы и снятие порчи от провала

Не менее популярна, по словам Бетрозова, схема с предложением сдать экзамен за ученика. Несмотря на строгий контроль в пунктах проведения ЕГЭ — металлоискатели, видеонаблюдение, биометрическую идентификацию, — аферисты продолжают предлагать эту услугу, зная, что многие готовы заплатить крупные суммы за подобную помощь.

Особую опасность представляют мошенники, выдающие себя за сотрудников Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) или Рособрнадзора. Они предлагают доступ к «закрытым серверам» с экзаменационными материалами, хотя на самом деле такие базы данных надежно защищены и недоступны извне.

Специалист предупредил: пик активности мошенников приходится на период с февраля по июнь. В это время они особенно активно распространяют слухи о нововведениях и усложнении заданий, чтобы усилить тревогу у выпускников и их родителей.

Для защиты от мошенничества адвокат порекомендовал не доверять сомнительным источникам, критически относиться к предложениям гарантированных высоких баллов, тщательно проверять репетиторов и образовательные курсы. Также не стоит передавать персональные данные и банковские реквизиты незнакомцам.

«Реальные шансы обойти систему ЕГЭ крайне невелики. Сама структура экзамена и система хранения, транспортировки и проверки КИМов продуманы так, чтобы минимизировать человеческий фактор и сделать утечку заданий практически невозможной», — уточнил Бетрозов.

В случае если жертва уже перевела деньги аферистам, специалист советует немедленно обратиться в полицию и предоставить все возможные доказательства: скриншоты переписки, реквизиты переводов. Хотя шансы вернуть средства невелики, своевременное заявление может помочь правоохранительным органам в поимке преступников.

Ранее, 8 апреля, руководитель направления «Киберразведка» компании «Бастион» Константин Ларин рассказал «Известиям» о сокращении мошеннических схем. На это может повлиять новый закон о противодействии телефонному мошенничеству.

По мнению эксперта, инициатива окажет положительное влияние на повышение уровня мобильной безопасности граждан и укрепит их доверие к финансовым институтам. Кроме того, ожидается улучшение контроля за действиями злоумышленников и более оперативное реагирование на выявленные схемы обмана.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025