Эксперт спрогнозировал сокращение числа мошеннических схем

В России может сократиться число схем мошенников. На это может повлиять новый закон о противодействии телефонному мошенничеству, рассказал «Известиям» руководитель направления «Киберразведка» компании «Бастион» Константин Ларин 8 апреля.

По его мнению, инициатива окажет положительное влияние на повышение уровня мобильной безопасности граждан и укрепит их доверие к финансовым институтам. Кроме того, ожидается улучшение контроля за действиями злоумышленников и более оперативное реагирование на выявленные схемы обмана.

Эксперт добавил, что установка законодательных ограничений поможет сократить потенциальную аудиторию пострадавших. Так, запрет на дистанционное создание сим-карт усложнит злоумышленникам доступ к банковским приложениям, а ограничение массовых обзвонов на начальном этапе снизит количество потенциальных жертв.

Инициатива также исключает возможность получения СМС во время телефонных звонков, что сократит число схем, когда мошенники диктуют по громкой связи необходимые для взлома действия. Как объяснил Ларин, чаще всего жертвами в таких ситуациях становятся пожилые люди. Вместе с тем запрет на передачу сим-карт не родственникам поможет уменьшить количество спекуляций поддельными доверенностями, а ограничение использования госорганами и банками иностранных мессенджеров закроет популярные у злоумышленников каналы связи, тем самым снизив их анонимность.

«Принятый закон — важный шаг в борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Он поможет не только сократить число мошеннических схем, но и сделать действия злоумышленников более публичными. Кроме того, усиление контроля и внедрение новых технологий позволит улучшить мониторинг и идентификацию подозрительной активности, что создаст дополнительные барьеры для мошенников», — поделился Ларин.

Ранее, 1 апреля, президент РФ Владимир Путин подписал закон, который направлен на защиту граждан от телефонных и интернет-мошенников. Россияне смогут отказаться от получения массовых звонков и сообщений, а все входящие вызовы от юридических лиц будут отображаться на экранах телефонов с маркировкой. Банки теперь обязаны распространять меры по борьбе с мошенничеством не только на онлайн-переводы, но и на операции через банкоматы.