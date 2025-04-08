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Эксперт спрогнозировал сокращение числа мошеннических схем

Эксперт Ларин не исключил, что в России может сократиться число схем мошенников
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В России может сократиться число схем мошенников. На это может повлиять новый закон о противодействии телефонному мошенничеству, рассказал «Известиям» руководитель направления «Киберразведка» компании «Бастион» Константин Ларин 8 апреля.

По его мнению, инициатива окажет положительное влияние на повышение уровня мобильной безопасности граждан и укрепит их доверие к финансовым институтам. Кроме того, ожидается улучшение контроля за действиями злоумышленников и более оперативное реагирование на выявленные схемы обмана.

Эксперт добавил, что установка законодательных ограничений поможет сократить потенциальную аудиторию пострадавших. Так, запрет на дистанционное создание сим-карт усложнит злоумышленникам доступ к банковским приложениям, а ограничение массовых обзвонов на начальном этапе снизит количество потенциальных жертв.

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Инициатива также исключает возможность получения СМС во время телефонных звонков, что сократит число схем, когда мошенники диктуют по громкой связи необходимые для взлома действия. Как объяснил Ларин, чаще всего жертвами в таких ситуациях становятся пожилые люди. Вместе с тем запрет на передачу сим-карт не родственникам поможет уменьшить количество спекуляций поддельными доверенностями, а ограничение использования госорганами и банками иностранных мессенджеров закроет популярные у злоумышленников каналы связи, тем самым снизив их анонимность.

«Принятый закон — важный шаг в борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Он поможет не только сократить число мошеннических схем, но и сделать действия злоумышленников более публичными. Кроме того, усиление контроля и внедрение новых технологий позволит улучшить мониторинг и идентификацию подозрительной активности, что создаст дополнительные барьеры для мошенников», — поделился Ларин.

Ранее, 1 апреля, президент РФ Владимир Путин подписал закон, который направлен на защиту граждан от телефонных и интернет-мошенников. Россияне смогут отказаться от получения массовых звонков и сообщений, а все входящие вызовы от юридических лиц будут отображаться на экранах телефонов с маркировкой. Банки теперь обязаны распространять меры по борьбе с мошенничеством не только на онлайн-переводы, но и на операции через банкоматы.

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