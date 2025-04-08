В Институте стран СНГ сообщили об интенсивной борьбе против всего русского в Латвии
В Латвии идет волна репрессий против всего, что связано с Россией. Об этом 8 апреля «Известиям» рассказал научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов.
«Если мы в кафе, а это признано общественным местом, разговариваем на русском, и мы являемся оба с латвийскими паспортами <…>, то это будет нарушением общественного порядка», — рассказал он.
Он также отметил, что в стране запрещают книги и закрывают телевизионные каналы. Если правоохранительные органы услышат русский голос, раздающийся из телевизора, то они могут ворваться в дом, выписать штраф или же привлечь к уголовной ответственности.
В 2022 году Панкратова арестовали в Риге за публичную поддержку специальной военной операции на Украине. Во время допроса представители служб безопасности обвиняли специалиста в якобы антигосударственной деятельности, оправдании геноцида, а также других преступлениях. В конце концов эксперт бежал после побоев и пыток.
«Мы пытаемся с ними договориться. К сожалению, эти попытки тщетны, они нас не слышат. Они реально хотят воевать. Это <...> психиатрия, может быть», — заметил Панкратов.
Ранее, 7 апреля, Служба внешней разведки России сообщила, что власти Латвии планируют начать массовое уничтожение мемориалов в честь героев Великой Отечественной войны на территории страны. В ведомстве отметили, что до такого решения Ригу довела пещерная русофобия и страх перед РФ.