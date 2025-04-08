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В Институте стран СНГ сообщили об интенсивной борьбе против всего русского в Латвии

Панкратов: в Латвии идет активная борьба со всем русским
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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
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В Латвии идет волна репрессий против всего, что связано с Россией. Об этом 8 апреля «Известиям» рассказал научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов.

«Если мы в кафе, а это признано общественным местом, разговариваем на русском, и мы являемся оба с латвийскими паспортами <…>, то это будет нарушением общественного порядка», — рассказал он.

Он также отметил, что в стране запрещают книги и закрывают телевизионные каналы. Если правоохранительные органы услышат русский голос, раздающийся из телевизора, то они могут ворваться в дом, выписать штраф или же привлечь к уголовной ответственности.

В 2022 году Панкратова арестовали в Риге за публичную поддержку специальной военной операции на Украине. Во время допроса представители служб безопасности обвиняли специалиста в якобы антигосударственной деятельности, оправдании геноцида, а также других преступлениях. В конце концов эксперт бежал после побоев и пыток.

«Мы пытаемся с ними договориться. К сожалению, эти попытки тщетны, они нас не слышат. Они реально хотят воевать. Это <...> психиатрия, может быть», — заметил Панкратов.

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Ранее, 7 апреля, Служба внешней разведки России сообщила, что власти Латвии планируют начать массовое уничтожение мемориалов в честь героев Великой Отечественной войны на территории страны. В ведомстве отметили, что до такого решения Ригу довела пещерная русофобия и страх перед РФ.

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