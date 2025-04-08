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Синоптик опровергла возможность снегопада в Москве летом

Синоптик Позднякова: спрогнозировать снег в июне сейчас нельзя
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Вероятность снегопада в Москве в мае и июне мала. Однако в эти месяцы возможен возврат холодов. Об этом «Известиям» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова 8 апреля.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» предупредил о возможном снегопаде в мае и июне в столичных регионах.

«Да, у нас в мае возможны возвраты холодов. Снег в мае возможен, но спрогнозировать это и сказать, что это случится, нельзя», — уточнила она.

По словам синоптика, вероятность снегопада в летние месяцы крайне мала, и предсказать ее заблаговременно невозможно. Более того, она заверила, что к Пасхе выпавший снег растает, а температура воздуха приблизится к климатической норме.

«Это не значит, что у нас будет устойчивое повышение температуры и так далее. Нет, процессы синоптические, они развиваются такими определенными волнами: волна тепла, волна холода и так далее, потому что всё-таки сейчас, в большей степени погоду в столичном регионе стали определять циклоны, при которых характер погоды имеет определенную цикличность», — объяснила Позднякова.

Кроме того, эксперт заявила о том, что аномалии температуры в летние месяцы в Москве будут положительные. Впрочем, отклонение от нормы может составить всего один градус.

«Такие процессы, как сейчас, их надо видеть, и никто из синоптиков не может с точностью спрогнозировать», — добавила специалист.

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Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что теплая погода вернется в Москву на следующей неделе, 15 и 16 апреля температура воздуха значительно повысится. Он добавил, что снег постепенно начнет таять из-за плюсовой температуры.

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