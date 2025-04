Физика и лирика: Лев Ландау в театре и Сергей Жуков в кино

Кино

Где наши деньги? 18+

Фото: НМГ Кинопрокат

Режиссер: Владимир Зинкевич. В ролях: Кузьма Котрелев, Андрей Максимов, Алексей Серебряков, Наташа Бардо, Владимир Сычев.

Криминальная комедия. Трое парней из маленького городка в поисках лёгких денег решают обчистить местный банк. Вооружившись экскаватором, они вламываются в хранилище и выносят оттуда всё. Наутро после налёта грабители узнают, что из банка украдено 25 миллионов рублей. Тут-то и повисает в воздухе вопрос «где наши деньги?», потому что на самом деле троица вынесла из банка всего лишь миллион, а значит — либо среди друзей есть «крыса», либо где-то в городке в ходу ещё 24 миллиона.

С 10 апреля в прокате

ВИА «Васильки», 16+

Фото: «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН»

Режиссер: Юрий Шаров. В ролях: Дмитрий Харатьян, Ирина Розанова, Николай Добрынин, Игорь Верник, Григорий Верник, Анна Котова, Алевтина Тукан, Кай Гетц.

Новый сериал производства «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН» при поддержке «НМГ Студии». Музыку к нему написал Сергей Жуков.

В конце 70-х популярность экранного ансамбля «Васильки» стремительно растет. Студентка журфака Лена знакомится с группой и влюбляется в лидера Юрия Василькова. Но внезапно «Васильки» исчезают со сцены. Спустя 45 лет дочки Лены и внук Рома отправляются в путешествие на поиски пропавших музыкантов, чтобы собрать «Васильки» на телеконцерте 31 декабря и таким образом исполнить единственное условие в завещании Лены.

С 10 апреля на Wink

Отряд Светлячков, 12+

Фото: : «Студия МОСТ»

Режиссер: Стас Мареев. В ролях: Михаил Горевой, Антон Момот, Дмитрий Сутырин, Алена Чехова, Анна Чурина, Михаил Касапов, Сергей Штепс.

Это случилось в мае 1942 года — несколько отрядов войск Крымского фронта вместе с жителями города укрылись от бомбежек в Аджимушкайских каменоломнях.

Главный герой, современный мальчик, попавший с помощью нейросетевых технологий в прошлое, оказывается перед выбором: найти утерянные артефакты или помочь защитникам каменоломен. Он принимает решение разделить все тяготы этой жизни и, главное, подарить надежду этим людям.

С 10 апреля в прокате

Всё, что тебя касается, 12+

Фото: «Наше кино»

Режиссер: Александр Войтинский. В ролях: Маша Кошина, Виктор Хориняк, Зоя Бербер, Олег Чугунов, Рома Зверь, Тимофей Кочнев, Родион Вьюшкин.

Трогательная история о любви, смелости и воссоединении семьи. Маша никогда не видела отца и считала, что он ее бросил. Узнав из дневника матери, что его зовут Павел Соколов и что они познакомились на концерте группы «Звери», она решает его найти. В соцсетях Маша видит пост Павла о выступлении этой группы и отправляется на концерт, чтобы узнать правду.

С 10 апреля в прокате

Пираты опасного моря: Капитан Клык, 6+

Фото: Capella Film

Режиссёр: Расмус А. Сивертсен

Мультфильм о лучших друзьях Рейвене и Пинки. Они служат под началом грозного пирата и короля семи морей капитана Клыка. Однажды коварная графиня Сибилла похищает Пинки. Это часть ее хитроумного плана по поимке капитана Клыка и завоеванию родины пиратов. Теперь отважная Рейвен вместе с капитаном Клыком, его драконом и веселым поваром должны остановить графиню и спасти Пинки.

С 10 апреля в прокате

Адмирал Кузнецов, 16+

Фото: телеканал «Россия»

Режиссер: Сергей Виноградов. В ролях: Игорь Петренко, Дарья Урсуляк, Анастасия Микульчина, Николай Добрынин, Виталий Кищенко, Александр Наумов, Алексей Макаров.

История о Николае Герасимовиче Кузнецове — самом молодом в истории нашей страны народном комиссаре. Он возглавил Военно-морской флот СССР незадолго до начала Великой Отечественной войны. Молодому наркому предстоит противоборство с опытным и коварным противником — главнокомандующим флотом Германии Эрихом Редером. Непростая ситуация на фронте потребует от Кузнецова незамедлительного принятия рискованных и даже дерзких решений, от которых будет зависеть судьба многих сражений. Разногласия со Ставкой не помешают адмиралу проявить мужество и смелость в реализации своих замыслов на пути к Победе.

С 14 апреля, 21:30, телеканал «Россия»

Театр

Катерина Измайлова, 16+

Фото: Дамир Юсупов

Режиссёр: Римас Туминас. В ролях: Елена Зеленская, Мария Лобанова, Екатерина Семенчук, Александр Краснов, Дмитрий Ульянов, Константин Артемьев, Илья Селиванов, Александр Чернов, Дмитрий Головнин, Сергей Семишкур.

Опера Дмитрия Шостаковича «Катерина Измайлова» впервые была поставлена на главной сцене страны в 1935 году. Либретто к ней написали Дмитрий Шостакович и Александр Прейс. В основу лег очерк Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». В 2016 году Римас Туминас представил свою версию классики. Эта опера считается высшим достижением Шостаковича. За дирижёрским пультом 10 и 13 апреля встанет маэстро Валерий Гергиев. 11 и 12 апреля — Алексей Богорад.

С 10 по 13 апреля, 19:00, Большой театр

Лебединое озеро, 6+

Фото: operann.ru

Хореограф-постановщик: Александр Сергеев. В ролях: Андрей Орлов, Александра Троицкая, Маюка Сато, Евгения Коршунова, Джатаро Каназаси, Кристина Лебедева.

Премьера балета на музыку Петра Чайковского «Лебединое озеро» предстанет на Нижегородской сцене в постановке первого солиста Мариинского театра, хореографа Александра Сергеева. Он сам неоднократно выходил в заглавной партии в классических постановках с хореографией Петипа и Иванова. В своем спектакле на первый план он вывел принца Зигфрида, а не прекрасную Одетту. Хореографу важно, что мог чувствовать юный будущий король в преддверии кардинальных изменений в своей жизни. За дирижерский пультом — Федор Леднев.

10 – 14 апреля, 18:30, Нижегородский театр оперы и балета имени Пушкина (Нижний Новгород)

Две Анны, 12+

Фото: пресс-служба Малого театра

Хореограф-постановщик: Юрий Посохов. В ролях: Полина Толстун, Елизавета Кокорева, Элеонора Севенард, Макар Михалкин, Алексей Путинцев, Даниил Потапцев, Ильдар Гайнутдинов, Ярославна Куприна.

Премьера двух одноактных балетов на музыку Ильи Демуцкого. Автор либретто, режисcер — Феликс Михайлов. Это истории в танце о двух великих женщинах XX столетия: Анне Ахматовой и Анне Павловой, ставших символами Серебряного века. В центре сюжета любовный треугольник: поэтесса, ее муж поэт Николай Гумилев и художник Амедео Модильяни. Во втором балете рассказывают о взаимоотношениях Анны Павловой с важными мужчинами в ее жизни — от учебы с Чекетти, оттачивающего классическую технику балерины, до венчания с Дандре и встреч с Вертинским и Чаплиным. Театр, цирк, варьете, кино.

10, 11 апреля, 19:00, Малый театр

Энергичные люди, 16+

Фото: Галина Фесенко

Режиссер: Сергей Безруков. В ролях: Сергей Вершинин, Елена Доронина, Александр Тютин, Михаил Шилов, Дмитрий Карташов, Степан Куликов, Вера Шпак.

Спектакль по повести Шукшина. Действие происходит в 70-е годы прошлого века, герои пьесы — авантюристы, спекулянты и «импровизаторы» эпохи соцреализма. Сами себя они называют «энергичными людьми» — и действительно, их энергии, изобретательности и предприимчивости можно позавидовать. Как говорит о них сам Шукшин, вся их кипучая энергия уходит на обустройство собственного достатка и изобилия, достичь которого законными путями невозможно. Спектакль — не просто ностальгическая стилизация той эпохи. Это попытка с иронией, юмором взглянуть на свое прошлое и увидеть в нем черты нашего времени.

11 апреля, 19:00, Московский Губернский театр, Большая сцена

Русалка, 16+

Фото: Екатерина Цветкова

Режиссёр: Максим Меламедов. В ролях: Олег Гаас, Маргарита Якимова, Валерий Трошин, Никита Бурячёк, Полина Романова, Алёна Хованская, Ульяна Глушкова.

Спектакль по драме Александра Пушкина. На берегу реки живут отец с дочкой. Отец трудится на мельнице, а дочь уже девятый день ждёт возлюбленного жениха, который куда-то пропал. Да не просто жениха, а самого настоящего князя. Мельник убежден, что избранника уже не воротить. Он винит дочь в том, что она упустила богатого князя, который мог бы поправить их бедственное положение. Наконец, князь возвращается в дом мельника, чтобы сообщить возлюбленной печальное известие.

16 и 17 апреля, 19:00, МХТ имени А.П. Чехова, Новая сцена

Солнце Ландау, 16+

Фото: пресс-служба Театра Вахтангова

Режиссер: Анатолий Шульев. В ролях: Павел Попов, Юлия Рутберг, Яна Соболевская, Денис Самойлов, Олег Макаров, Игорь Карташёв, Александр Рыщенков, Каролина Койцан.

В рамках Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес» на Основной сцене Театра Вахтангова состоится премьера спектакля о судьбе Льва Ландау, выдающегося советского физика, действительного члена Академии наук СССР. Первая половина XX века — эпоха великих открытий и ужасных войн. Она вывела на арену истории титанические личности гениев и злодеев, явила миру самые дерзкие мечтания и небывалые достижения человечества, и в то же время — трагедии всемирного масштаба. Премьера совпала со Всемирным днем квантовой науки, который отмечают 14 апреля.

14 апреля, 19:00, Театр Вахтангова

Концерты

Шоу Lumisfera «Шепот звезд», 16+

Фото: Алексей Молчановский

В окружении трех тысяч свечей состоится премьера новой программы «Шепот звезд» от шоу Lumisfera и режиссера Степана Пектеева. Специальным звездным гостем мероприятия станет известная актриса Катерина Шпица. Камерный состав струнного оркестра Lumisfera под управлением дирижера Павла Гогадзе в сочетании с мультижанровым электронным дуэтом Mattgene создадут атмосферу абсолютного покоя и вдохновения, усиливая эмоции от произведений Эдуарда Артемьева, Ханса Циммера, Людовико Эйнауди и других композиторов.

14 апреля, 19:00, Театра имени А.С. Пушкина

Идём мы за мечтой, 0+

Фото: Большой Детский Хор имени Виктора Попова

Концерт Большого детского хора им. В.С. Попова. Художественный руководитель и главный дирижер — Заслуженный артист РФ Анатолий Кисляков. Созданный в 1970 году на Гостелерадио, главный хор страны отмечает 55-летие. «Песенка крокодила Гены», «Вместе весело шагать», «Крылатые качели» и другие любимые песни в его исполнении знают все. На праздничном концерте соберутся все участники хора, более 200 юных артистов от 5 до 17 лет. А также воспитанники разных лет, многие из которых пели в 70-80-е годы. Прозвучат песни Пахмутовой, Чичкова, Крылатова, Юровского и современных композиторов о дружбе, детских мечтах, сказках, музыке и семье.

13 апреля, 13:00, Дом музыки

ABBA Gold Hits, 6+

Фото: Московский международный дом музыки

Золотые хиты легендарной группы — настоящий подарок поклонникам ABBA. Зрителей ждут незабываемые мелодии в исполнении звезд мюзиклов Наталии Быстровой, Юлии Чураковой и оркестра «Русская филармония». В программе прозвучат хиты шведской группы: «Dancing Queen», «Thank You for the Music», «Money, Money», «SOS», «I Have a Dream», «Voulez Vous», «Super Trouper», «Mamma Mia».

За работу в мюзикле «MAMMA MIA!» легендарная солистка группы ABBA Анни-Фрид Лингстад назвала Наталию Быстрову лучшей исполнительницей мире.

12 апреля, 15:00, Дом Музыки

Музеи

Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае, 0+

Фото: пресс-служба Музеев Московского Кремля

Выставка, объединившая 145 драгоценных экспонатов из Национального музея Китая, разделена на 5 тематических разделов: «Пища с восьми сторон света», «Аромат вина и очарование чая», «Эволюция кухонной утвари», «Драгоценная посуда» и «Ритуал начинается с трапезы». Посетители узнают о зерновых культурах, лежащих в основе рациона китайцев, о тысячелетних традициях, связанных с употреблением вина и чая, техниках приготовления пищи, об искусстве изготовления посуды и системе ритуалов, относящихся к пище и её употреблению. Экспозиция в Успенской звоннице позволит увидеть Китай как страну изобилия, познакомиться со множеством древних кулинарных техник и проследить эволюцию кухонной утвари, составить представление о богатстве рациона китайцев, который с древности включал как злаки, так и овощи, фрукты и мясо.

С 11 апреля до 17 августа, Музеи Московского Кремля

Музыка народная, слова народные, 0+

Фото: Российский национальный музей музыки

Истоки всей современной музыки, в том числе и профессиональной, лежат в народном творчестве. Именно народ — создатель и бережный хранитель традиционной музыкальной культуры. Он донёс до наших дней древнейшие образцы песен, былин, причитаний и инструментальных наигрышей. Среди наиболее редких экспонатов — картина самобытного русского художника-импрессиониста А. Архипова «Девушка в малиновом», концертный костюм известной исполнительницы русской песни Ольги Ковалёвой, а также первый сборник народных песен, собранных молотовым мастером Невьянского завода Киршей Даниловым, под названием «Древние российские стихотворения» и первые звукозаписывающие аппараты — фонографы. Здесь также представлены уникальные нотные издания и старинные грампластинки с записью русских песен в исполнении известных артистов.

С 12 апреля, Музей П.И. Чайковского

Время денег, 16+

Фото: Элеонора Захаржевская

Фотопроект посвящён философскому взгляду на мир денег. Открытие выставки анонсирует новое направление в искусстве фотографии — нумизматическая. Фотопроект «Время денег» состоит из 20 арт-объектов, представляющих собой соединение в одной плоскости разных монет и их высоко детализированных увеличенных изображений. Каждая монета помещена в «капсулу времени», защищающая ее от внешнего воздействия. Фотография и монета объединяются в уникальную концепцию и становятся произведением искусства, обладающим повышенным инвестиционным потенциалом. Кураторы проекта – Александр Филиппов и Элеонора Захаржевская.

До 20 апреля, галерея SNEG

Все круги АРТа, 16+

Фото: Выставочный зал РОО «МСХ»

В год своего 70-летия и 55-летия творческой деятельности Василий Чекашов решил представить выборочную селекцию знаковых этапных произведений из девяти (по аналогии с «кругами» Данте) наиболее ярких проектов за предыдущие 35 лет.

Экспозиция показывает процесс постижения основной творческой цели автора в развитии. В проектах произведения не разделяются по жанрам и материалам, будь то станковая графическая или живописная работа, концептуальное изображение, нарратив или инсталляция, плакат или монументальное панно. Весь этот арсенал средств, форм и приемов художник для себя определил как граффекты, притчи, изостеризмы, дилататоры. Эти инструменты помогают вскрыть тайны психологических ландшафтов человека, его сосуществования с параллельными биологическими и физическими мирами на Земле.

15 - 26 апреля, Выставочный зал РОО «МСХ»

Взаимодействие. Фарфор Веры Бакастовой, 0+

Фото: Государственный Эрмитаж

На выставке будут представлены фарфоровые предметы и композиции одного из циклов, созданных автором в последние годы. Он получил название «Боги фарфора» и состоит из трёх серий, посвящённых трём составляющим образа фарфора — «Кобальт», «Золото», «Цвет». Посетители увидят более ста различных по масштабу произведений: от посудных форм до архитектурных инсталляций и комплексов крупных ваз.

Кобальт занимает особое место в росписи фарфора. Художник демонстрирует свой взгляд на традиционные способы декорирования, в том числе возрождая технику работы с кобальтовым карандашом.

С 12 апреля до 20 июля, Государственный Эрмитаж, Главный штаб; Красный зал-трансформер (Санкт-Петербург)

На службе Родине, 0+

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Выставка приурочена к 83-й годовщине окончания битвы за Москву. Гости узнают о деятельности Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР, созданной в первые дни Великой Отечественной войны. На стендах будет представлена информация об истории формирования бригады, о спортсменах-динамовцах, ставших одними из первых добровольцев. Среди экспонатов — военная форма, личные вещи, награды, документы бойцов формирования Евгения Телегуева и Юрия Калашникова. Экспозиция рассказывает и об архитекторе Ираиде Кадиной, авторе памятника «Воинам — защитникам Москвы в 1941 г.».

До 23 апреля, Музей Победы

Москва нарядная, 0+

Фото: Московский Дом Художника

Проект профессиональных художников декоративных искусств Московского союза художников. Более 100 участников представили работы в разных жанрах. Самому юному 15 лет. Свои произведения авторского костюма представит 94-летняя Татьяна Смирнова. Ее считают мэтром московских модельеров. Татьяна Смирнова вошла в книгу рекордов Гиннесса как самый старейший действующий модельер в нашей стране. Ее произведения настолько удивительны и органичны, что всегда находят ценителей и поклонников, привлекая богатством отделки, использованием фактур в самых изысканных материалах.

С 11 по 20 апреля, Московский Дом художника

Фестивали и премии

Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictioNвесна, 0+

Фото: moscowbookfair.ru

Почти 300 участников — крупных и малых издательств, книготорговых предприятий, иллюстраторов и культурных институций — предложат посетителям ярмарки лучшие новинки и переиздания отечественной и зарубежной литературы самой разной направленности: художественной, научной и научно-популярной, публицистической, исторической, мемуарной, биографической, деловой, справочной, детской, гастрономической и многих других жанров. Ярмарка проходит в канун празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Экспозицию откроют тематические выставки «Великие книги Великой Победы», «Великая Отечественная война. 1941-1945. Советский плакат» и «Советское наследие».

Центральный проект ярмарки «И+ИИ» / «Интеллект + Искусственный Интеллект». В программе мероприятия , которые обещают стать наиболее популярными среди посетителей. Лектории, встречи с авторами, поэтические батлы, литературный театр, презентации.

С 10 по 13 апреля, Гостиный двор

Научный фестиваль Политехнического музея, 12+

Фото: Политехнического музей

Ко Дню космонавтики Политехнический музей и Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга (ГАИШ МГУ) подготовили научный фестиваль на тему космоса для детей и взрослых. В 12:00 член-корреспондент РАН Константин Постнов расскажет о происхождении звёзд и чёрных дыр. В 13:30 доктор физико-математических наук Ольга Сильченко прочтет лекцию о том, как формируются галактики, из чего они состоят и чем друг от друга отличаются. А в 15:00 кандидат физико-математических наук Сергей Антипин расскажет, как появляются звёзды и какими свойствами они обладают. Также можно пройти тесты на выносливость, рассмотреть космос под микроскопом и, подобно настоящим астрономам, подняться в исследовательскую обсерваторию.

12 апреля, с 12:00, ГАИШ МГУ

Новое Радио AWARDS 2025, 12+

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Популярные артисты будут исполнять свои самые свежие хиты и суперновинки на церемонии вручения музыкальной премии «Новое Радио AWARDS 2025». Её участниками станут Асия, Ваня Дмитриенко, Диана Арбенина, Дима Билан, Коста Лакоста, Леша Свик, Лолита, Мари Краймбрери, Мот, «Моя Мишель», Олег Майами, Татьяна Куртукова, 5 утра, BEARWOLF, BLIZKEY, GAYAZOV$ BROTHER$, Filatov&Karas, Lyriq, Mary Gu, Mona, NILETTO, Seville, Xolidayboy и не только.

Проект во второй раз объединит яркое музыкальное шоу и благотворительный марафон в поддержку подопечных Фонда Хабенского. Раздавать весеннее настроение на протяжении всего десятичасового эфира будут ведущие утреннего шоу «1+1» Калинин и Райтраун. Престижные награды — «Золотые Сирены» — победители получат из рук знаменитых актёров, режиссёров, спортсменов и деятелей культуры. Подключиться к прямой трансляции церемонии можно будет из любой точки планеты в FM-диапазоне. Видеоверсия церемонии будет доступна на странице «Нового Радио» ВКонтакте.

10 апреля, с 8:00 до 18:00, студия «Нового Радио»

Премии РОСИЗО «Форма-Арт», 16+

Фото: rosizo.ru

Отраслевая премия в области создания музейно-выставочных проектов. Победители будут отмечены в двадцати номинациях, в различных направлениях от архитектурного решения и застройки экспозиционного пространства до транспортировки музейных предметов и выпуска оригинальной сувенирной продукции. Победителей наградят эксклюзивными статуэтками от Романа Ермакова — талантливого художника, участника многочисленных выставочных проектов и фестивалей современного искусства в России и за рубежом. Лучших в своем деле определит жюри, куда вошли эксперты в области музееведения, продюсеры, сценографы, ведущие культурные и общественные деятели.

16 апреля, 19:00, Национальный центр «Россия»