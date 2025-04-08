В Израиле в аварии с автобусом пострадали 22 человека
В результате ДТП к югу от Тель-Авива, где перевернулся рейсовый автобус, пострадали 22 человека. Об этом 8 апреля сообщает The Times of Israel.
«Автобус опрокинулся на бок после того, как проехал через центр кольцевой развязки», — сообщает газета.
Отмечается, что обстоятельства и причины аварии пока не известны. Как уточняет издание, в больницу с травмами средней тяжести доставили 35-летнюю женщину, 21 пассажир получил легкие травмы.
9 марта в Израиле один человек погиб, 16 пострадали в результате переворота автобуса недалеко от Кирьят-Гата на юге страны. Два человека получили травмы средней тяжести, 14 — легкие.