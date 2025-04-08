Синоптик спрогнозировал резкое потепление 14 апреля

Текущая неделя в Центральном регионе ожидается прохладной и снежной, но 14 апреля наступит резкое потепление. Об этом 8 апреля «Известиям» сообщил начальник Ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«На этой неделе мы вернулись к мартовской температуре, которая соответствует середине марта. У нас температура на 5–6 градусов ниже нормы, но потихоньку холод уходит. <…> Уже к понедельнику мы опять попадаем в теплый воздух», — пояснил он.

По словам эксперта, практически до конца текущей недели ночная температура будет опускаться примерно до –2...–5 градусов, а днем ожидается от 0 до +2...+4. Осадки в виде снега усилятся к вечеру 8 апреля, затем небольшие волны пройдут 10 и 12 апреля.

«На самом деле мы вернулись к тому апрелю, который обычно бывает в Москве», — подчеркнул синоптик.

Цыганков добавил, что начиная с 14 апреля температура снова будет выше нормы — около +10...+14 днем.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что теплая погода вернется в Москву на следующей неделе, 15 и 16 апреля температура воздуха значительно повысится. Он добавил, что снег постепенно начнет таять из-за плюсовой температуры.