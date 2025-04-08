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Белоусов заявил о планах увеличить поставки наземных роботов в ВС РФ в 2025 году

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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В 2025 году планируется значительно увеличить поставки наземных робототехнических комплексов в Вооруженных силах (ВС) России. Об этом 8 апреля сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на научно-технической конференции по вопросам эксплуатации и развития наземных робототехнических комплексов с учетом опыта проведения спецоперации.

Он уточнил, что в перспективе роль наземных роботов будет возрастать. По его словам, в ближайшие годы можно будет говорить об интегрированных в сеть беспилотных системах в воздухе, на воде и на земле, выполняющих общие задачи.

Министр добавил, что в настоящее время в каждой группировке войск налажено свое производство наземных роботов. Белоусов подчеркнул, что наибольшей эффективностью отличаются изделия, произведенные в войсках.

Он поручил определить порядок разработки и устранения недостатков наземных комплексов на основе актуальных требований войск, наладить механизм обратной связи с предприятиями промышленности, обеспечить использование унифицированных и стандартизованных комплектующих при изготовлении роботов, а также определить принцип их создания и требующуюся комплектацию для выполнения задач.

«Необходимо обеспечить регулярный анализ опыта боевого применения наземных роботов. На его основе сформировать механизм корректировки тактико-технических требований к изделиям и описать тактику эффективного использования назем­ных роботов в комплексе с другими беспилотными системами по единому плану», — добавил Белоусов.

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5 апреля Министерство обороны РФ показало кадры применения военными 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады группировки войск «Центр» дистанционно управляемых платформ на красноармейском направлении зоны проведения спецоперации. Командир отделения Николай Соболь назвал главной задачей разработки обеспечение прохода штурмовых групп, подвоз провианта и эвакуацию раненых.

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