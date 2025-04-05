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Минобороны рассказало о применении наземных беспилотников в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Министерство обороны России 5 апреля показало кадры применения военнослужащими 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады группировки войск «Центр» дистанционно управляемых платформ на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО).

«Задача данных платформ — это обеспечение прохода штурмовых групп, подвоз провианта, эвакуация раненых. К данным платформам возможно прицепить тележку, которая выполняет свои функции», — сообщил командир отделения Николай Соболь.

Такую разработку можно использовать и для эвакуации раненых бойцов с поля боя. Для этого к платформам крепится прицеп.

В качестве вооружения техника использует 12,7-миллиметровый крупнокалиберный пулемет «Утес», РПГ-7 с 10 выстрелами, также 14,5-миллиметровый крупнокалиберный пулемет КПВТ.

«На данный момент новейшие наземные робототехнические комплексы (НРТК) проходят апробацию в условиях реальных боевых действий и хорошо зарекомендовывают себя у бойцов, выполняющих боевые задачи на передовой», — заключили в Минобороны.

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Расчет БПЛА 1-й Славянской бригады группировки войск «Центр» 28 марта рассказал «Известиям» об использовании беспилотника Supercam S350 для аэрофотосъемки и видеомониторинга целей украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Благодаря дрону-разведчику российские бойцы оперативно выявляют технику ВСУ.

Гусеничные платформы в 1-й Славянской бригаде начали внедрять еще в 2023 году во время боев в авдеевской промзоне. Постепенно росли и радиус действия, и разнообразие выполняемых задач. В своем сегодняшнем виде наземные беспилотники успели разделиться на множество модификаций: на одной базе могут быть установлены разные варианты вооружения и транспортная платформа. Кроме того, роботы могут тянуть колесный прицеп почти такого же размера.

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