Российские бойцы показали работу дрона-разведчика Supercam S350 в зоне СВО

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 1-й Славянской бригады группировки войск «Центр» рассказал «Известиям» об использовании беспилотника Supercam S350 для аэрофотосъемки и видеомониторинга целей украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Начальник расчета БПЛА Андрей Мартьянов в разговоре с корреспондентом «Известий» Валентином Трушниным отметил, что благодаря дрону-разведчику российские бойцы оперативно выявляют технику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Танки, артиллерию ствольную противника находили. Находим по тепловой сигнатуре либо вскрываем, когда они ведут огонь. Очень хорошо видно вспышку, особенно с крупных стволов, которые 155 мм у них, ну все — самоходные, гаубичные гаубицы, проблем нет, всё засекается, маскировка им не сильно помогает. Соответственно, особенно в тепловизор это всё хорошо видно», — сказал Мартьянов.

Отмечается, что в усовершенствованной версии Supercam S350 появилась функция обнаружения перехватчика и автоматического выполнения противозенитного маневра, для того чтобы уйти от преследования.

«У него есть спектр-анализатор, на борту появился, соответственно, после этого самолет включает так называемую змейку — резко крен влево, резко крен вправо и по змейке пытается уйти от дрона-охотника», — пояснил он и добавил, что беспилотник способен фиксировать приближающийся дрон при помощи частотного анализатора.

Оператор БПЛА Илья Субботин рассказал, что определяет местоположение дрона Supercam S350 по картинке, углу и расстоянию.

«Постоянно уточняю, чтобы у него не было ошибок, чтобы он не улетел туда, куда не надо. Я слежу за связью, за уровнем сигнала. Ну и на связи с артиллерией. От запуска и до посадки всё на мне», — сказал Субботин.

В Минобороны РФ 27 марта сообщили, что расчет FPV-дронов 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» уничтожил укрепленный блиндаж ВСУ в Запорожской области. Блиндаж был обнаружен в ходе проведения воздушной разведки. Прямое попадание привело к его разрушению, а также к ликвидации находящейся внутри живой силы украинской армии.