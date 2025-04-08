Водитель трактора получил ранение при подрыве на мине в Белгородской области
Трактор подорвался на мине во время полевых работ в Белгородской области, водитель получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Мужчина получил осколочное ранение предплечья и множественные ранения лица. Он самостоятельно обратился в местную амбулаторию, где медики оказали ему необходимую помощь», — уточнил глава Белгородской области в своем Telegram-канале.
Позже пострадавший был доставлен в больницу в Белгороде для продолжения лечения. Сообщается, что трактор был полностью уничтожен огнем.
5 апреля беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал гражданский автомобиль в селе Березовка Борисовского района Белгородской области, при атаке были ранены три человека, включая одного несовершеннолетнего. Подросток был доставлен в областную детскую больницу с осколочным ранением головы, оба взрослых также получили тяжелые ранения.