Три мирных жителя ранены при атаке дрона ВСУ на машину в Белгородской области

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал гражданский автомобиль в селе Березовка Борисовского района Белгородской области, при атаке были ранены три человека. Об этом 5 апреля сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В результате удара дрона по автомобилю пострадали трое: двое мужчин и 15-летний подросток. 15-летнего парня с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы бригада «скорой» доставляет в детскую областную клиническую больницу», — написал он в своем Telegram-канале.

Оба мужчины также находятся в тяжелом состоянии, одного из них направили в областную клиническую больницу, другого — в Борисовскую районную. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

«Оперативные службы работают на месте [происшествия]», — добавил Гладков.

Днем ранее пятеро жителей Белгородской области пострадали во время атак дронов ВСУ в Ракитянском районе и Шебекинском округе. В первом случае четыре человека были ранены при нападении на коммерческий объект в поселке Пролетарский, во втором травмы получил водитель при ударе по сельхозтехнике в поле.