Пять мирных жителей ранены в результате атак БПЛА в Белгородской области

Пять мирных жителей ранены в результате атак беспилотника (БПЛА) в Белгородской области. Об этом 4 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Гладков сообщил, что в поселке Пролетарский Ракитянского района в результате атаки БПЛА по территории коммерческого объекта четверо мужчин получили ранения. Он также отметил, что бригады скорой помощи доставляют в областную клиническую больницу трех мужчин с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.

«Четвертого пострадавшего с минно-взрывной травмой и слепыми осколочными ранениями грудной клетки, шеи и ноги доставляют в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Повреждены восемь транспортных средств и фасад здания», — заявил он в обращении.

Губернатор уточнил, что в хуторе Балки Шебекинского округа вражеский беспилотник атаковал сельскохозяйственную технику, работавшую в поле. В результате удара пострадал водитель.

«Мужчина самостоятельно обратился в Большетроицкую РБ, где у него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. После оказания медицинской помощи он переведен в областную клиническую больницу», — заключил губернатор.

Ранее, 3 апреля, губернатор сообщил о семерых пострадавших в Белгородской области за сутки. Он также рассказал, что из села Графовка Краснояружского района области были вывезены последние жители, которые продолжали оставаться в опасной зоне вопреки рекомендациям властей.

Днем ранее стало известно, что украинские боевики убили четырех жителей курской деревни Рубанщина. В ходе осмотра домов следователями зафиксированы разрушения, которые указывают на применение украинскими боевиками артиллерийского вооружения. На данный момент проводятся следственные действия, которые направлены на опознание погибших, а также допрашиваются свидетели.