Губернатор сообщил о семерых пострадавших в Белгородской области за сутки
За минувшие сутки в Белгородской области пострадало семь местных жителей. Об этом 3 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«За вчерашний день у нас пострадало семь мирных жителей, двое продолжают оставаться в больнице, пятерым оказана медицинская помощь, и они сейчас проходят амбулаторное лечение», — заявил он в обращении.
Губернатор также рассказал, что из села Графовка Краснояружского района области были вывезены последние жители, которые продолжали оставаться в опасной зоне вопреки рекомендациям властей.
«Есть люди, которые погибли в результате попыток эвакуации. <...> И мы должны с пониманием относиться к ситуации. Как только она улучшится, мы сразу информацию доведем и вернемся в свои родные дома», — сообщил Гладков.
Днем ранее стало известно, что украинские боевики убили четырех жителей курской деревни Рубанщина. В ходе осмотра домов следователями зафиксированы разрушения, которые указывают на применение украинскими боевиками артиллерийского вооружения. На данный момент проводятся следственные действия, которые направлены на опознание погибших, а также допрашиваются свидетели.