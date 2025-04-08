В Вашингтоне украсили главный вокзал в честь рекорда Овечкина
Главный вокзал Вашингтона украсили в честь рекорда Овечкина. На здании разместили три баннера с символами G, R и цифрой 8. Gr8 — отсылка к прозвищу хоккеиста Великая Восьмерка, передает телеканал «Известия».
Баннеры украсили изображениями самого спортсмена, в том числе с кубком Стэнли. 6 апреля Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» отметился голом. Нападающий забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин стал единоличным рекордсменом лиги по голам. Овечкина после рекорда признали первой звездой недели в НХЛ.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.