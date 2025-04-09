Эксперт рассказала о причинах компульсивного переедания и способах борьбы с ним

Компульсивное переедание характеризуется потреблением избыточного количества пищи без физического голода, преимущественно под влиянием эмоциональных факторов. Психолог по расстройствам пищевого поведения, эксперт сервиса готовых полезных рационов Grow Food Ксения Забатурина 9 апреля рассказала «Известиям», что такое компульсивное переедание и как перестать «заедать» эмоции.

Забатурина отмечает, что привычка «заедать» эмоции формируется благодаря выработке дофамина и других нейромедиаторов при употреблении вкусной пищи.

«Наш мозг ассоциирует пищу с положительными эмоциями. Поэтому порой мы хотим есть, даже если у нас нет физического голода», — отметила она.

Среди ключевых причин компульсивного переедания психолог выделила эмоциональные состояния: стресс, тревогу, скуку, грусть. В этом случае еда служит средством для борьбы с негативными переживаниями.

Кроме того, специалист объяснила, что в стрессовых ситуациях организм вырабатывает кортизол, который способствует увеличению аппетита. По ее словам, эта реакция заложена генетически. Она направлена на накопление энергии в моменты ощущения опасности, поэтому человеку нужно съесть побольше.

Также Забатурина отметила влияние условных рефлексов, которые заложены в человеке с раннего возраста.

«Многие связывают еду раннего детства с комфортом. Когда мы грустили, падали, царапали коленку — нам давали какие-то угощения. Это создало некую условную связь между нашими эмоциями и приемами пищи», — заявила психолог.

Вместе с тем, как утверждает эксперт, проблемой переедания часто становится нерегулярное питание и жесткие диеты, за которыми следуют срывы.

Для решения проблемы Забатурина рекомендует в первую очередь наладить сбалансированный режим питания. Важный аспект — практика осознанного потребления пищи, когда человек фокусируется на вкусовых ощущениях и текстуре продуктов. Также эксперт советует находить альтернативные способы эмоциональной разгрузки через физическую активность, хобби или общение.

Специалист обратила внимание: когда компульсивное переедание становится серьезной проблемой, необходимо минимум раз в неделю обращаться за помощью к специалисту.

Ранее, 21 марта, врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Пронина рассказала «Известиям» о вреде чувства голода перед сном. По ее словам, нельзя засыпать с чувством голода пациентам с сахарным диабетом, желчнокаменной болезнью, поскольку голодание в таких случаях может приводить к значительному ухудшению состояния здоровья.

В остальных случаях это безопасно для большинства людей. Однако если голод становится выраженным и мешает уснуть, например вызывает спазмы в животе, необходимо поесть, чтобы избавиться от чувства дискомфорта, а также избежать риска переедания на завтрак.