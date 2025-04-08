Хакеры атаковали аккаунт премьер-министра Чехии Фиалы в соцсети X

Аккаунт премьер-министра Чехии Петра Фиалы в социальной сети X (бывший Twitter) подвергся атаке хакеров, которые опубликовали ряд фейковых постов, в том числе о российской армии. Об этом 8 апреля сообщило агентство Ceske Noviny со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Луцию Ешаткову.

«Аккаунт премьер-министра и председателя ODS (Гражданская демократическая партия. — Ред.) Петра Фиалы в X подвергся атаке, и сегодня утром на нем появились фейковые сообщения», — говорится в материале.

В одном из постов было написано о якобы нападении российской армии на «чешские подразделения вблизи границы с Калининградом». Представитель чешского правительства подчеркнула, что это неправда. В двух других постах хакеры разместили информацию на чешском и английском языках о подготовке Прагой санкций в ответ на новые американские пошлины.

Местная полиция начала расследование атаки на аккаунт Фиалы. Следователи по уголовным делам намерены выяснить, как злоумышленнику удалось обойти систему безопасности.

5 февраля в испанском городе Аликанте задержали 18-летнего хакера, который причастен более чем к 40 кибератакам на базы данных НАТО и армии США. Уточнялось, что в число атакованных компаний входят Гражданская гвардия Испании, Государственная служба занятости, министерство обороны, НАТО и американская армия, а также испанские университеты, министерство образования, профессиональной подготовки и спорта и другие международные организации.