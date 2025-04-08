Маск после воскрешения лютоволков призвал создать «домашнего мамонтенка»

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск 8 апреля призвал создать «домашнего мамонтенка», после того как в США смогли вернуть вымерший более 12 тыс. лет назад вид так называемых ужасных волков, или лютоволков.

«Пожалуйста, сделайте миниатюрного домашнего шерстистого мамонтенка», — написал Маск на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

Накануне газета The New York Times рассказала, что американская биотехнологическая компания под названием Colossal Biosciences воскресила вымерший более 12 тыс. лет назад вид так называемых ужасных волков, прославившихся благодаря телесериалу «Игра престолов». В результате появились три здоровых волка — два самца в возрасте 6 месяцев и одна самка в возрасте 2 месяцев, названные Ромул, Рем и Кхалиси, — которые обладают некоторыми чертами «ужасных волков».

Уточняется, что разработанная компанией технология может потенциально помочь сохранить виды, которые еще не вымерли, например находящихся под угрозой исчезновения красных волков, ареал которых в основном ограничен американским штатом Северная Каролина.

Ранее, 26 марта, сообщалось, что в пустыне Гоби на территории Монголии ученые обнаружили самый большой сохранившийся коготь динозавра. Ученые предполагают, что его хозяин был похож на «причудливую смесь» ленивца и жирафа. По словам исследователей, это самый большой коготь такого рода, найденный полностью неповрежденным. Предположительно, животное имело рост около 3 м и весило порядка 260 кг.