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CNN сообщил об обнаружении самого большого когтя динозавра в Монголии

CNN: полностью сохранившийся коготь динозавра нашли в пустыне Гоби в Монголии
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Фото: Global Look Press
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В пустыне Гоби на территории Монголии ученые обнаружили самый большой сохранившийся коготь динозавра. Об этом 26 марта сообщил телеканал CNN.

«Палеонтологи обнаружили окаменелость в пустыне Гоби в Монголии, и находка уникальна, так как оболочка одного из пальцев осталась нетронутой», — говорится в материале.

Ученые предполагают, что динозавр был похож на «причудливую смесь» ленивца и жирафа. По словам исследователей, это самый большой коготь такого рода, найденный полностью сохранившимся. Предположительно, животное обладало ростом около 3 м и весило порядка 260 кг. Свои изогнутые когти динозавр использовал, чтобы доставать ветки деревьев. Также он мог применять их в качестве оружия, несмотря на то что не был хищником.

Отмечается, что динозавру дали научное название Duonychus tsogtbaatari в честь монгольского палеонтолога Хишигжава Цогтбаатара. Название рода Duonychus означает «два когтя» на греческом языке.

«Помимо двух когтей, палеонтологи также обнаружили окаменелые части позвоночника, хвоста, бедер, рук и ног доисторического существа», — пишет телеканал.

Также ученые предполагают, что этот вид динозавра был покрыт перьями, что добавляло ему «странный вид».

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Ранее, 3 января, в Великобритании в одном из карьеров Оксфордшира была обнаружена крупнейшая в стране цепочка следов динозавра. Уточняется, что следы динозавров первым заметил рабочий карьера Гэри Джонсон, когда управлял экскаватором. В 1990-х годах неподалеку также был обнаружен еще один след, поэтому мужчина догадался, что это может быть след динозавра.

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