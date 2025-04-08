Медведь напал на человека в Приморском крае

29-летний житель села Высокогорск Кавалеровского округа Приморского края получил ранения в результате нападения медведя в лесном массиве. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Уточняется, что пострадавший мужчина госпитализирован, напавший медведь не обнаружен. На месте работают полицейские.

«Для проведения поисковой операции в муниципалитет выехала специальная группа из числа полицейских и специалистов охотнадзора, а также представители департамента по охране, контролю и регулирования использования объектов животного мира», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

В МВД напомнили о недопустимости выхода в опасный участок лесного массива.

3 апреля в районе деревни Соколово Московской области медведь набросился на человека, находившегося на лесной делянке. Мужчина получил множественные рваные раны головы и груди, а также перелом левого плеча и был госпитализирован.