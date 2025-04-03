Медведь набросился на мужчину в лесу у подмосковной деревни Соколово
В районе деревни Соколово Московской области медведь набросился на мужчину, находившегося на лесной делянке. Об этом сообщил 3 августа источник «Известий».
Отмечается, что инцидент произошел в 4 км от населенного пункта Шаховского района. Пострадавшим является 29-летний Сергей Щ. По данным источника, зверь набросился на человека и нанес несколько ударов.
В результате у мужчины — множественные рваные раны головы и груди, а также перелом левого плеча. Пострадавшего оперативно доставили в деревню Еремеево, откуда затем перевезли в больницу Красногорска. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
11 марта в Красноармейском районе Приморского края тигр напал в тайге на местного лесничего, мужчина погиб. В пресс-службе регионального министерства лесного хозяйства 12 марта сообщили, что участковый лесничий с помощником находились в лесу далеко от населенных пунктов, когда тигр подкрался сзади и напал на одного из мужчин.