Гибридный полноприводный кроссовер Exlantix ET сертифицировали в России, старт продаж модели запланирован на апрель. Об этом сообщили в пресс-службе компании Exeed.

Exlantix ET оснащен гибридной силовой установкой REEV, в состав которой входят 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора с отдачей 197 л.с. на передней оси и 265 л.с. на задней. С нуля до 100 км/ч он разгоняется за 4,9 секунды. Запас хода кроссовера составляет 1180 км.

В список оснащения модели среди прочего входят подогрев рулевого колеса, сидений и зеркал, функция массажа. Система автоматической парковки поддерживает 18 различных сценариев. Цена и подробности о комплектациях пока не уточняются.

Представители Exlantix ранее рассказывали «Известиям», что второй моделью марки на рынке станет электрический седан ET, который имеет двухмоторную полноприводную систему (480 л.с.; 660 Нм), позволяющую ускоряться до «сотни» за 3,7 с.

Накануне сообщалось, что в России появится новая автомобильная марка, ее анонс состоится 14 апреля. На официальном сайте марки указано, что этот автобренд «из сердца Европы».