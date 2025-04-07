В России анонсировали новый автобренд «из сердца Европы»

В России появится новая автомобильная марка, ее анонс состоится 14 апреля. На официальном сайте марки указано, что этот автобренд «из сердца Европы», передает аналитическое агентство «Автостат» 7 апреля.

Подробностей о новом бренде больше не приводится. На сайте опубликованы силуэт автомобиля, который принадлежит к сегменту кроссоверов, и таймер обратного отсчета до премьеры новинки.

Аналитики отмечают, что новый бренд может иметь отношение к Белоруссии, поскольку географически эта страна находится в центре Европы. В соседней с РФ стране автозавод «Белджи» выпускает автомобили марок Belgee и Geely.

20 февраля было объявлено, что начале II квартала 2025 года на бывшем заводе Volkswagen в Калуге планируется начать серийное производство автомобилей новой российской марки Tenet. Председатели совета директоров «АГР Холдинг» и компании Defetoo подписали соглашение о технологическом партнерстве. Позже в Defetoo объяснили, что компания не является аффилированной структурой Chery Group.