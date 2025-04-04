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Белорусский Belgee стал лидером продаж авто среди новых марок в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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По итогам марта 2025 года на российском авторынке белорусский бренд Belgee оказался лидером среди автомобильных марок, появившихся в РФ за последние три года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, которое поступило «Известиям» 4 апреля.

В марте компания реализовала в России 2428 автомобилей Belgee, что на 21% больше, чем месяцем ранее. Продажи компактного кроссовера Belgee X50 (в оригинале Geely Coolray) составили 1406 автомобилей, тогда как Belgee X70 (Geely Atlas Pro) нашел 1022 новых покупателя.

В феврале 2025 года в РФ реализовали 2001 кроссовер белорусской марки. Из них 1213 единиц — X50, а 788 единиц — X70.

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Ранее в этот день агентство «Автостат» сообщило о почти двукратном падении продаж новых автомобилей в России. По итогам марта 2025 года в России было реализовано 79,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 45,5% меньше, чем в первый весенний месяц 2024-го.

21 января сообщалось, что во второй половине 2025 года в России ожидается начало продаж седана Belgee S50. Он базируется на китайском Geely Emgrand и уже продается в Белоруссии.

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