Стали известны подробности о перезапуске экс-завода Volkswagen в РФ

Ранее неизвестная в России компания Defetoo, которая выступает технологическим партнером «АГР Холдинг» в перезапуске экс-завода Volkswagen под Калугой, не является аффилированной структурой Chery Group. Это крупная китайская автокомпания с господдержкой и технологический агрегатор, базирующийся в правительстве провинции Аньхой, заявили представители компании, передает «Российская газета» 7 апреля.

«Правительство Аньхой активно развивает кластерную модель автомобильной промышленности, и компания Defetoo, будучи стратегической платформой для государственных структур провинции, нацелена не на традиционный экспорт, а на развитие на внешних рынках за счет глубокой локализации», — объяснил представитель Defetoo.

Крупнейшим акционером Defetoo является платформа управления государственными активами КНР, а в штате управленческой команды находятся специалисты, перешедшие из правительственных органов и госпредприятий, отмечается в заметке.

Целью компании в работе с «АГР Холдинг» является как поставка технологий, так и создание «долгосрочной стратегической интеграции, обеспечивающей стабильный рост и развитие проекта Tenet», заявили в Defetoo.

20 февраля было объявлено, что начале II квартала 2025 года на бывшем заводе Volkswagen в Калуге планируется начать серийное производство автомобилей новой российской марки Tenet. Председатели совета директоров «АГР Холдинг» и компании Defetoo подписали соглашение о технологическом партнерстве.

Параллельно с крупноузловой сборкой будут вестись работы по подготовке к переходу на производство полного цикла, включающего операции сварки и окраски. Запуск мелкоузловой сборки запланирован в III квартале 2025 года.