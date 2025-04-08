В России зафиксировали всплеск угонов автомобилей

В России в 2025 году резко выросло число угонов автомобилей. За первые три месяца количество краж увеличилось на 70% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Чаще всего авто похищают для разбора на детали. Одни из самых востребованных у преступников — корейские Hyundai и Kia. Также популярны у угонщиков китайские Chery и Haval, сообщает телеканал «Известия».

В топе те марки, у которых есть проблемы с доставкой деталей в РФ. Не остаются без внимания угонщиков и отечественные Lada Granta или Vesta. Страховщики отмечают: гораздо чаще стали красть грузовики. Для борьбы с угонами предлагают усилить видеофиксацию. Также специалисты считают, что следует субсидировать установку спутниковых трекеров.

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