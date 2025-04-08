Жителя Челябинской области задержали за пропаганду терроризма

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали жителя региона, который занимался террористической и экстремистской деятельностью. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

«В период с июля по август 2024 года был установлен южноуралец, являющийся сторонником украинских националистических структур», — уточнили в ФСБ.

Мужчина размещал на своих страницах в социальных сетях призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, публичного оправдания или пропаганды терроризма.

В связи с этими действиями были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»), ч. 2 ст. 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 280.4 («Публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства») УК РФ.

Ранее, 7 апреля, правоохранители задержали в Орловской области сторонника украинской террористической организации за призывы к сотрудничеству с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Он призывал российских военных перейти на сторону противника и сотрудничать с ВСУ, предоставляя информацию о Вооруженных силах России, и размещал в соцсетях ролики, пропагандирующие терроризм.