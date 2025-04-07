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Жителя Орловской области задержали за призывы к сотрудничеству с ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Правоохранители задержали в Орловской области сторонника украинской террористической организации за призывы к сотрудничеству с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба УФСБ РФ по Москве и Московской области.

По данным следствия, уроженец Орловской области, находясь в Московском регионе, выступал в качестве пособника террористической организации. Он призывал российских военных перейти на сторону противника и сотрудничать с ВСУ, предоставляя информацию о Вооруженных силах России (ВС РФ). Кроме того, россиянин опубликовал в Telegram-канале несколько видеороликов, пропагандирующих терроризм.

В связи с данными действиями были возбуждены уголовные дела по статьям, касающимся оправдания и пропаганды терроризма, а также публичных призывов к действиям, направленным против безопасности государства.

«Фигурант задержан по месту регистрации в Орловской области и доставлен в Москву. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — приводит сообщение ведомства «РИА Новости».

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18 марта жителя Орловской области, обвиняемого в государственной измене, приговорили к 15 годам лишения свободы за финансирование ВСУ. По данным ФСБ, обвиняемый переводил деньги в поддержку украинских террористических группировок. На эти средства приобретались дроны, оружие, боеприпасы и тактическое снаряжение.

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