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Частный самолет выкатился за пределы ВПП и упал в воду в Орегоне

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Частный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и упал в воду в штате Орегон, в результате чего пострадали пять человек. Об этом 7 апреля сообщил аэропорт города Норт-Бенд.

«Небольшой частный самолет соскользнул с взлетно-посадочной полосы в понедельник и влетел в залив Кус, в итоге вылетел примерно на 100 футов (около 30,5 м. — Ред.) в воду», — указано в публикации в Facebook (соцсеть принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

Согласно заявлению аэропорта, четыре пассажира и пилот были госпитализированы. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

На данный момент самолет извлекли из воды после получения разрешения от Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB).

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В Южной Корее 6 апреля потерпел крушение вертолет, тушивший лесные пожары. Воздушное судно упало на гору в северо-западном районе Тэгу. В результате авиакатастрофы погибли три пассажира, а также пилот.

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