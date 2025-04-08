Глава МИД Ирана подтвердил встречу с делегацией США в Омане

Американские и иранские представители встретятся в Омане в субботу, 12 апреля, для проведения непрямых переговоров на высоком уровне. Об этом 8 апреля сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

«Иран и США встретятся в Омане в субботу для проведения непрямых переговоров на высоком уровне. Это в равной степени и возможность, и испытание. Мяч на стороне Америки», — говорится в сообщении Аракчи в социальной сети X (бывш. Twitter).

Кроме того, журналистка газеты The New York Times Фарназ Фассихи уточнила, что, по словам трех иранских чиновников, Тегеран открыт к проведению прямых переговоров с Вашингтоном.

«Иран заявил Вашингтону, что открыт и готов к прямым переговорам, если первый раунд пройдет успешно, что свидетельствует о явном изменении позиции», — написала журналистка на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Президент США Дональд Трамп 7 апреля сообщил о том, что американская и иранская стороны проводят прямые переговоры по вопросу ядерной проблемы Ирана. Трамп уточнил, что в субботу, 12 апреля, между США и Ираном пройдет большая встреча «почти на высшем уровне».