В Бурятии зафиксировали 12 лесных пожаров на площади свыше 1,1 тыс. га

На территории лесного фонда в Бурятии действует 12 очагов возгорания на общей площади 1 138 га. Об этом 8 апреля сообщило республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ).

«По оперативным данным, утром 8 апреля действует 12 очагов (Еравнинский, Кижингинский и Хоринский районы) на общей площади 1 138 га. Лесной пожар в Хоринском районе локализован на площади 40 га», — говорится в сообщении ведомства.

Также уточняется, что за прошедшие сутки в лесах республики обнаружили пять пожаров, в том числе в Бичурском, Еравнинском, Кижингинском и Кяхтинском районах. При этом пожары ликвидированы в Бичурском, Курумканском, Кяхтинском, Тункинском и Хоринском районах на общей площади 76,4 га.

Согласно данным агентства, причиной возникновения возгорания стали переход огня с иных категорий земель и неосторожное обращение с огнем. В тушении пожаров принимают участие 337 человек, задействованы 73 единицы лесопожарной техники.

Кроме того, в Бурятии доступ в лес ограничен, поскольку там действует особый противопожарный режим. Угрозы населенным пунктам нет.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 7 апреля сообщил, что в регионе введен режим ЧС регионального характера в связи с лесными пожарами. По его словам, почти все лесные пожары в Забайкалье с начала года произошли по вине человека. Губернатор подчеркнул, что ситуация остается напряженной, и призвал беречь леса края.