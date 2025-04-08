Эксперт предупредил о массовой замене водительских удостоверений в РФ с апреля

В связи с изменениями в законодательных актах, которые вступают в силу в апреле, многим водителям одновременно придется поменять свои удостоверения, из-за чего ожидается большой наплыв желающих в ГИБДД. Об этом 8 апреля предупредил доцент департамента права МГПУ Максим Тишаков в беседе с агентством «Прайм».

«Стоит оговориться: речь идет именно о национальных водительских удостоверениях. За рубежом это продление недействительно, поэтому следует позаботиться о международных правах», — сказал эксперт.

Кроме того, он напомнил, что в апреле также завершился период упрощенной замены иностранных водительских удостоверений, который действовал для новых граждан РФ и людей, получивших право на постоянное проживание на территории страны. В случае получения гражданства или вида на жительство гражданами до 1 апреля 2024 года при наличии до этого момента водительских документов из иных государств водители имели право на получение прав РФ в упрощенном формате.

Так, подчеркнул Тишаков, ожидается, что в апреле и последующие месяцы желающих обновить или получить новое водительское удостоверение будет больше, чем обычно. Скорее всего, что поток желающих не иссякнет до конца 2025 года, отметил он. Потому, порекомендовал эксперт, водителям нужно осуществить своевременную замену и собрать все необходимые документы, а не откладывать это до последнего.

В Госавтоинспекции РФ 1 апреля сообщили о том, что водительские права, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, автоматически продлеваются на три года. В случае истечения срока действия водительского удостоверения, например, в мае 2022 года оно будет считаться действительным до мая 2025 года.