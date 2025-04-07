FIG выразила сожаление из-за отказа гимнастов РФ от участия в международных стартах
Международная федерация гимнастики (FIG) 7 апреля выразила сожаление из-за отказа гимнастов из России от участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
«В соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета, выпущенными в 2023 году, FIG внедрила строгую процедуру оценки AIN, чтобы позволить нейтральным российским и белорусским гимнастам и вспомогательному персоналу вернуться к соревнованиям FIG», — говорится в публикации, опубликованной на официальном сайте организации.
Для участия в соревновании спортсменам из России и Белоруссии необходимо было пройти проверку биографических данных, проводимую внешней компанией. Уточняется, что вопрос, связанный с участниками AIN, обсудят на следующем заседании исполнительного комитета FIG, которое состоится 7–8 мая 2025 года.
5 апреля Федерация гимнастики России сообщила, что получившие нейтральный статус российские гимнасты отказались от выступления на международных турнирах. Причиной решения назвали многочисленные необоснованные и предвзятые отказы спецкомитета FIG в допуске на соревнования российским представителям гимнастики.
Президент Федерации гимнастики РФ Олег Белозеров отметил, что относится к решению с уважением и понимает, чем оно продиктовано.