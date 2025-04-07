В РКН прокомментировали ситуацию с блокировкой Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ»
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- В РКН прокомментировали ситуацию с блокировкой Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ»
Роскомнадзор неоднократно требовал от мессенджера Telegram удалить как отдельные сообщения, так и весь канал «ВЧК-ОГПУ» (признан в РФ иноагентом) в связи с публикацией в нем информации, признанной недостоверной, а также экстремистских материалов. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба ведомства «Известиям».
Канал «ВЧК-ОГПУ» пропал из мессенджера ранее в тот же день. РКН вопрос о конкретных причинах блокировки канала переадресовал администрации мессенджера.
В надзорном ведомстве при этом заметили, что владельцы «ВЧК-ОГПУ» так и не подали заявление на обязательное включение в государственный реестр персональных страниц с объемом аудитории свыше 10 тыс. человек.
«В общей сложности по требованию Роскомнадзора удалено свыше 373 тыc. публикаций или Telegram-каналов», — рассказали в РКН.
Канал «ВЧК-ОГПУ» был внесен в реестр иностранных агентов в июле 2024 года. Тогда Минюст РФ отмечал, что страница распространяет недостоверную информацию о политике российских властей, а также неправдивые данные, формирующие негативный образ Вооруженных сил России.
Учредитель «ВЧК-ОГПУ», а также администратор Telegram-канала «Новый век» Александр Гусов в феврале 2023 года стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве 12,5 млн рублей у российского бизнесмена, создателя Yota Альберта Авдоляна. По предварительным данным, подозреваемый требовал эту сумму у бизнесмена за неразмещение в медиапространстве некой компрометирующей информации. Следствие по этому делу еще продолжается.