Администратор Telegram-канала «Новый век» вымогал 12,5 млн руб. у создателя Yota

Администратор Telegram-канала «Новый век» Александр Гусов обвиняется в вымогательстве 12,5 млн рублей у российского бизнесмена, создателя Yota Альберта Авдоляна. Об этом сообщили в пятницу, 3 февраля, в правоохранительных органах.

Как стало известно, сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативно-разыскной деятельности установили причастность этого мужчины к совершению преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ («Вымогательство»).

По предварительной информации, Гусов вымогал у Авдоляна 12,5 млн рублей за неразмещение в медиапространстве некой компрометирующей информации. По данным следствия, часть этой суммы получил руководитель PR-агентства, а остальные деньги перечислялись организатору преступной схемы, который в настоящее время скрывается за рубежом.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Тверского суда Москвы, следствие просит арестовать Гусова до 2 апреля 2023 года и требуют запретить администрировать сайты в течение пяти лет. Кроме того, во время следствия выяснилось, что Гусов является учредителем канала «ВЧК-ОГПУ».

По сведениям источника агентства, дело сопровождает управление по борьбе с киберпреступностью в структуре центрального аппарата МВД.

Ранее в этот день сообщалось, что Гусов задержан по делу о вымогательстве, в его доме прошли обыски. Тогда отмечалось, что, по данным МВД, Гусов координировал деятельность группировки, которая шантажировала граждан публикацией недостоверных негативных материалов.