Задержанный администратор Telegram-канала «Новый век» является учредителем «ВЧК-ОГПУ»

Администратор Telegram-канала «Новый век» Александр Гусов, задержанный за вымогательство, также является учредителем другого канала в мессенджере Telegram — «ВЧК-ОГПУ». Об этом сообщили 3 февраля в правоохранительных органах.

«Помимо администрирования «Нового века», Гусов также является учредителем Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», — цитирует источник ТАСС.

Также в МВД рассказали, что Гусов координировал деятельность группировки, которая шантажировала граждан публикацией недостоверных негативных материалов. Оперативники установили, что у представителей бизнеса вымогались деньги в течение нескольких лет, за это время один из потерпевших лишился 12 млн рублей.

Ранее в пятницу стало известно, что следствие просит арестовать задержанного в этот же день Гусова до 2 апреля 2023, сообщили «Известиям» в пресс-службе Тверского суда Москвы. Кроме того, Гусову требуют запретить администрировать сайты в течение пяти лет.

По предварительным данным, заявление на Гусова написал один из клиентов, который размещал информацию в его Telegram-канале. Гусов впоследствии якобы воспользовался этим фактом и шантажировал заказчика.

По сведениям источника, дело сопровождает управление по борьбе с киберпреступностью в структуре центрального аппарата МВД. На прошлой неделе у Гусова прошел обыск с изъятием всех электронных гаджетов, но тогда его отпустили.

В ноябре 2022 года тверской суд Москвы санкционировал арест владельца и администратора Telegram-канала «Как-то вот так» Анатолия Спирина по делу о вымогательстве 150 тыс. рублей у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко.