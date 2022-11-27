За код на посадку: данные МВД говорят об убытках киберпреступности

МВД поделилось данными о ситуации с преступностью в стране — произошло общее снижение числа нарушений уголовного закона, снизилось даже число киберпреступлений. Однако цифры отражают и несколько тревожных моментов, связанных с ростом случаев вымогательства, незаконного оборота оружия и проявлений экстремизма. Что представляют собой рэкетиры сегодня и где прогрессирует преступность, «Известиям» рассказали эксперты.

Стабилизация с оговорками

Число зарегистрированных преступлений снизилось на 1,7%, несмотря на все проблемы, с которыми столкнулась страна в 2022-м. Однако есть у правовой статистики и слабые места. Если увеличение преступлений экстремистской (более чем на треть) и террористической направленности (на 3,8%) очевидны в свете боевых действий на Украине, то рост нарушений УК имущественного характера нуждается в тщательном анализе и должной реакции силовиков. Стоит оговориться, что статистика не включает в себя криминологические показатели новых регионов России (ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей).

— Преступность — динамичное социальное явление, структура которой меняется в зависимости от самых разных факторов и обстоятельств, — прокомментировал статистические данные полиции за 10 месяцев Матвей Гончаров, исполнительный директор Фонда поддержки пострадавшим от преступлений. — На фоне тенденции незначительного снижения общего уровня преступности по всей России не вызывает удивления рост, даже резкий, некоторых видов преступлений, например, фактов хищения и вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств — на 12,6%, а фактов использования оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств — на 29,7%.

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Приграничная локализация

Одним из факторов, объясняющим рост, эксперт считает проведение СВО по защите Донбасса.

— Рост преступлений зафиксирован в ближайших к зоне боевых действий регионах, — говорит Гончаров. — Фактов быстрого сбыта краденого оружия также стало больше, что и было зафиксировано правоохранителями, — на российских дорогах и трассах вне населенных пунктов — на 12,4% больше, чем в прошлом году. Очевидно, что на этом фоне МВД России усилит контроль и профилактические мероприятия по недопущению незаконного распространения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Согласно данным МВД, в Белгородской области число зарегистрированных преступлений (по сравнению с прошлым годом) стало больше на 13,6%, в Воронежской области — на 0,9%, в Краснодарском крае — 2,4%. В Крыму прибавка 13%, а в Севастополе — 5%. Чуть меньше преступлений стало регистрироваться в Курской и Брянской областях (минус 2,4% и 0,3% соответственно).

Затишье перед бурей

Социально-экономические потрясения чреваты падением реальных доходов населения и ростом безработицы, считает Гончаров. Но одним из самых тяжелых последствий кризиса окажется рост криминала, изменение структуры и динамики преступности.

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— Особое место здесь принадлежит преступлениям против собственности, рост которых наблюдается также на протяжении всех последних лет и свидетельствует об их повышенной опасности. Что касается вымогательства, то данное преступление относится к категории экономических, посягающих на собственность. Поэтому их рост вполне предсказуем и ожидаем. Опасной тенденцией является возрастание ее группового характера и особенно организованности, что прослеживается на протяжении всех последних лет. При этом явно усиливается «профессионализм» и улучшается техническая оснащенность.

Источник «Известий» в правоохранительных структурах, знакомый с аналитическими данными, отмечает, что криминологические характеристики вымогательства сегодня значительно изменились.

— Если брать классическое вымогательство как раньше, то есть рэкет, когда человека заставляют отказаться или передать имущество, угрожая расправой или смертью, то особого роста не наблюдается, — говорит собеседник «Известиям». — Напротив, сегодня заметно снижение активности оргпреступных группировок, сформированных по территориальному или этническому признаку. Это произошло в том числе благодаря совместной работе силовиков разных ведомств. Но это не значит, что оргпреступность исчезла. Просто противоправное воздействие на человека сегодня дистанционное, в том числе и вымогательство. Причем соучастники не всегда знакомы друг с другом благодаря использованию анонимных возможностей интернета. Такого рода преступности свойственная четкая специализация: грубо говоря, одни добывают информацию о жертвах, другие атакуют, третьи помогают вывести и обналичить средства.

Вымогательства без паяльника и утюга

По его мнению, статистика отражает в том числе случаи кибервымогательства. Всё чаще речь идет о требовании средств за нераспространение тех или иных материалов, порочащих честь и достоинство людей, прочего компромата.

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— Интим-компромат, угроза освещения в интернете иного компромата на бизнесменов и политиков всё чаще становится поводом для расследований по статье о вымогательстве, — добавляет специалист.

Сексторшн, то есть вымогательство с помощью интим-компромата, появившееся в России около 10 лет назад, в настоящее время получило широкое распространение. Причем частыми жертвами его становятся несовершеннолетние. На днях в суд направлено дело в отношении уже осужденного 22-летнего жителя Липецкой области, который вступал в интимную переписку с девочками от 12 до 15 лет и уговаривал их присылать фото в обнаженном виде. Потом за то, чтобы не отсылать карточки близким и родным, требовал с детей деньги. География деятельности педофила-вымогателя — Вологодская, Омская, Калужская, Ростовская области, Красноярский и Пермский края.

Между тем вымогательство в «дедовском» формате всё так же актуально. Особенно для регионов, куда еще не в полной мере дошли современные системы безопасности и контроля, такие как «безопасный город». 24 ноября стало известно о том, что суд в Новосибирской области утвердил приговор совладельцу Traveler’s Coffee и его соучастникам в ряде имущественных преступлений, в том числе вымогательстве и причинении тяжкого вреда здоровью. Как установил суд, предприниматель вымогал у бывшего делового партнера больше 18 млн рублей. Мужчины устроили поджог машины потерпевшего, изувечили человека и спалили кофейню.

Киберворы теряют доходы

Источник отметил, что в общей массе преступлений против собственности вымогательства — капля в море.

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— Их зарегистрировано по стране чуть больше 5 тыс., тогда как всего имущественных преступлений около 780 тыс., то есть меньше одного процента, — отмечает он.

Гораздо большая озабоченность собеседника связана с киберпреступлениями.

— Сейчас штаты борцов с киберпреступностью во всех ведомствах расширяются. В полицейские подразделения ИТТ (имеется в виду «по противодействию преступлениям с использованием информационно-телекоммуникационных технологий». — Ред.) откомандировывают людей из других отделов. Статистика фиксирует небольшое снижение таких преступлений, это прорыв, — рассказывает источник в силовых структурах.

Зарегистрировано почти на 7% меньше киберпреступлений. При этом силовики стали разоблачать такого рода правонарушителей значительно эффективнее: из 334 тыс. эпизодов раскрыто почти каждое третье (94 тыс.). С этими факторами связано и снижение общей суммы ущерба от преступлений — за 10 месяцев текущего года она составила около 569 млрд рублей. Напомним, за тот же отрезок 2021-го сумма составила 724 млрд рублей, то есть речь идет о снижении более чем на 20%. Собеседник подчеркивает, что позитивный результат был бы невозможен без разъяснительной работы ЦБ, банков, СМИ. Он оговорился, что такие хищения отличаются высоким уровнем латентности.

Проблема с оружием

Источник в силовом ведомстве констатировал, что незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов возрос из-за ведения боевых действий.

За код на посадку Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Разумеется, вывезти оружие из горячей точки сегодня гораздо проще, чем до 24 февраля. Кто-то берет себе «на всякий случай», но есть и те, кто хочет подзаработать на запрещенном товаре. Покупатель на такой товар всегда найдется. Такие дела есть. Чаще всего это Ростовская область, — добавил собеседник.

По его словам, сейчас активно ведется борьба с изъятием из незаконного оборота оружия в десятках регионов. Пресс-служба ФСБ 22 ноября сообщила о задержании 68 подпольных оружейников в 31 регионе, в том числе в Ростовской области: изъяты несколько сотен единиц стрелкового оружия, снаряды, мины, гранаты, 15 тыс. патронов.

— Ведется большая работа по выявлению каналов сбыта оружия, думаю, коллеги удержат ситуацию под контролем, — резюмировал собеседник «Известий».

«Известия» отправили в МВД запрос с уточняющими вопросами по поводу ситуации с преступностью.