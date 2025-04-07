Суд арестовал обвиняемого в убийстве четырех человек в Ленинградской области
Тихвинский городской суд арестовал до 5 июня подозреваемого в убийстве четырех человек в деревне Липная Горка Ленинградской области. Об этом 7 апреля сообщил корреспондент «Известий».
Мужчина признал свою вину в суде. Однако, по его словам, он стрелял не в своего сына. Согласно версии мужчины, ночью во время происшествия он поссорился с соседом, после чего тот напал на мужчину с перцовым баллончиком. Сын мужчины решил помочь, однако его застрелил сосед.
По словам обвиняемого, после этого он выстрелил в убийцу сына из ружья, а впоследствии причинил вред еще четырем людям.
Ранее, 6 апреля, сообщалось, что мужчина, проживающий в деревне Липная Горка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил троих человек и ранил еще одного. Конфликт произошел между пенсионером и его пасынком.
В какой-то момент мужчина взял охотничье ружье и выстрелил в молодого человека. Тот умер на месте. После этого он вышел на улицу, где застрелил еще двоих человек и ранил третьего. Очевидцы сообщили о произошедшем в полицию. Впоследствии Следственный комитет по региону сообщил о нахождении четвертого погибшего.