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В Ленобласти пьяный житель деревни застрелил троих человек и одного ранил

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Фото: прокуратура Ленинградской области
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Мужчина, проживающий в деревне Липная Горка Ленинградской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил троих человек и ранил еще одного местного жителя. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает 6 апреля прокуратура региона.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, двух и более лиц»), а также по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Его фигурантом является 57-летний мужчина. Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 апреля, когда житель деревни решил применить огнестрельное оружие в отношении четырех человек.

«В настоящий момент подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования находится на личном контроле Тихвинского городского прокурора», — указано в Telegram-канале ведомства.

Как сообщил источник «Известий», конфликт в доме по Липовой улице произошел между пенсионером и его пасынком. В какой-то момент мужчина взял охотничье ружье и выстрелил в молодого человека. Тот умер на месте. После этого он вышел на улицу, где застрелил еще двоих человек и ранил третьего. Очевидцы сообщили о произошедшем в полицию.

Пенсионера задержали в его собственном доме, когда он спал и был очень пьян. Источник сообщил, что на мужчину зарегистрировано пять охотничьих ружей.

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30 марта прокуратура Омской области сообщила о предотвращенном убийстве в регионе. Согласно данным ведомства, 30-летний местный житель планировал расправиться с пятью бывшими одноклассниками из-за плохих отношений. Злоумышленник предполагал отравить компанию, а потом взорвать взрывчатое вещество, которое самостоятельно изготовил. Сотрудники УФСБ по региону успели предотвратить преступление. Возбуждено уголовное дело.

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