В Ленобласти у дома подозреваемого в убийстве трех человек нашли еще одно тело
В деревне Липная Горка Тихвинского района Ленинградской области обнаружено тело четвертого погибшего. Об этом 6 апреля сообщили в Следственном комитете (СК) по региону.
«Тело мужчины и его собаки обнаружено в 200–300 м от дома, где проживал подозреваемый в убийстве трех человек и покушении на убийство еще одного мужчины», — написали в Telegram-канале ведомства.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство») и ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).
Уточняется, что на месте происшествия продолжают работать следователи следственного отдела по городу Тихвину, сотрудники полиции и эксперты. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в этот день сообщалось, что мужчина, проживающий в деревне Липная Горка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил троих человек и ранил еще одного. Конфликт произошел между пенсионером и его пасынком. В какой-то момент мужчина взял охотничье ружье и выстрелил в молодого человека. Тот умер на месте. После этого он вышел на улицу, где застрелил еще двоих человек и ранил третьего. Очевидцы сообщили о произошедшем в полицию.