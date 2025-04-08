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«Коалиция желающих» обещает Киеву гарантии безопасности. Что нужно знать

Коалиция из 30 стран обсудит «силы сдерживания» на Украине на следующей неделе
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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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«Коалиция желающих» — это группа стран, поддерживающих Украину, которая планирует стать альтернативой НАТО для Европы. Для чего создавалась эта коалиция, кто в нее входит и есть ли у нее шансы достичь поставленных целей — в материале «Известий».

Для чего нужна коалиция желающих

• «Коалиция желающих» создавалась как европейский аналог НАТО. После того как США заявили, что о членстве Украины в евроатлантическом альянсе или появлении войск НАТО на украинской территории не может быть речи, европейские союзники Киева стали искать другие способы поддержать Украину в конфликте (о том, почему Европе невыгоден мир на Украине, мы писали здесь).

• Главной целью «коалиции желающих» является противодействие России, поскольку Вашингтон, похоже, отказался от идеи агрессивного противостояния с Москвой. Страны-участницы рассматривают возможность обеспечения Киева вооружением, а после достижения перемирия — развертывание на территории Украины «международных сил безопасности». При этом Россия выступает против присутствия там войск стран НАТО под любым флагом.

Справка «Известий»

«Коалиция желающих» создана лидерами Франции и Великобритании 2 марта из-за опасений, что прогресс в мирных переговорах по украинскому конфликту снизит давление на Россию и приведет к быстрому миру. Основная задача коалиции — увеличить объемы военной помощи для Украины. В рамках этого рассматривается предложение сформировать войска, которые станут «гарантией безопасности» для Украины в случае прекращения огня.

В коалицию вошли лидеры Италии, Португалии, Кипра, Испании, Греции, Хорватии, Польши, Словении, Чехии, Германии, Бельгии, Турции, Канады и Австралии, стран Северной Европы и Прибалтики. В заседаниях группы участвуют председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель совета ЕС Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Коалиция против России

• Ведущую роль в европейской военной коалиции играют Великобритания и Франция, фактически это совместный проект двух стран. На саммите в Париже 27 марта они взяли на себя обязательства направить на Украину свои войска для обеспечения прекращения огня. Но не все участники коалиции поддержали идею размещения своих военных на Украине: лидеры стран настаивают на необходимости поддержки США.

• По словам президента Франции Эммануэля Макрона, европейские войска будут располагаться не по линии фронта, а «в важных городах и стратегических базах». Также рассматривается вариант просто усилить существующие группировки НАТО в соседних с Украиной странах. Но из-за расстояния эффективность такой миссии под вопросом. Украинский лидер Владимир Зеленский при этом ранее заявлял, что от Европы ему нужны не миротворцы, а солдаты, готовые вести боевые действия.

• Несмотря на используемую «коалицией желающих» формулировку, согласно которой зарубежные войска на Украине нужны для поддержания прекращения огня, эта миссия не будет миротворческой. Миротворцы должны сохранять нейтралитет, в то время как военные из стран «коалиции желающих» займут украинскую сторону конфликта.

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• Единственное, о чем участникам коалиции пока удалось договориться, — выделение дополнительно €2 млрд на военную помощь Киеву. Однако даже эта цифра оказалась результатом торга, потому что глава евродипломатии Кая Каллас рассчитывала уговорить страны на выделение €40 млрд для Украины. Также союзники намерены усилить давление на Россию и ввести против нее очередные новые санкции (о том, почему санкции против России оказались неэффективны, мы рассказывали здесь).

• С момента создания «коалиции желающих» ее лидеры провели несколько встреч, но никаких конкретных решений принято не было. Амбициозные планы премьера Великобритании Кира Стармера об отправке на Украину сухопутных, морских и воздушных сил раскритиковали и союзники, и британские военные.

• Президент Финляндии Александр Стубб, который ранее осудил разговоры о размещении войск на Украине как несвоевременные, предложил Великобритании или Франции взять на себя миссию организации переговоров с Кремлем. Это первая подобная инициатива от европейских «ястребов», которые ранее настаивали на изоляции России. Стубб также призвал Хельсинки готовиться к нормализации отношений с Москвой. В России ответили, что открыты для восстановления отношений с Финляндией.

Без США противопоставить нечего

• В зарубежной прессе к планам «коалиции желающих» отнеслись скептически, поскольку размещение сил сдерживания может также рассматриваться как повод к нападению. К тому же для обеспечения безопасности на линии соприкосновения обсуждаемых 25 тыс. человек личного состава будет недостаточно, учитывая, что после освобождения населенных пунктов в Курской области Россия высвободила 70 тыс. военных.

• На обеспечение более внушительного войска у союзников может не хватить средств. К тому же европейским войскам в любом случае потребуется помощь США с «разведкой, наблюдением, рекогносцировкой, боевой инженерией и подавлением вражеской ПВО». Заменить работу американской разведки Великобритания не сможет, поскольку в Лондоне могут анализировать снимки из космоса, но не могут сами получить доступ к этим снимкам. К тому же некоторые технологии в сфере разведки и часть оборонных предприятий Великобритании выкуплены американскими инвесторами.

• США неоднократно заявляли, что американские солдаты и войска НАТО не ступят на территорию Украины, а потому ответственность за поддержание мира в зоне конфликта и собственную безопасность должны взять на себя европейские союзники. Европейцы же опасаются, что в случае конфликта США не встанут на их защиту, и уже заявили об увеличении расходов на оборону, несмотря на растущие дефициты бюджетов стран Евросоюза.

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