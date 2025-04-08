Врач развеяла миф о всеобщем весеннем авитаминозе

Популярное представление о тотальном дефиците витаминов весной не соответствует действительности. Об этом рассказала «Известиям» врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова 8 апреля.

Она объяснила, что проблема весеннего авитаминоза актуальна далеко не для всех. По ее словам, стереотип о всеобщем весеннем авитаминозе сформировался в те времена, когда наблюдался сезонный дефицит свежих продуктов. Однако современный ритм жизни и доступность разнообразного питания изменили ситуацию.

«Сегодня дефицит витаминов весной испытывают далеко не все люди — главную роль здесь играет то, как человек питается», — отметила Устинова.

Врач признала, что овощи и фрукты прошлогоднего урожая действительно теряют часть полезных свойств. Но даже в межсезонье можно получать необходимые витамины из доступных продуктов. Витамин А содержится в животных жирах, витамин С — в цитрусовых, квашеной капусте, болгарском перце и замороженных ягодах.

Диетолог также объяснила, что витамины группы В у многих плохо усваиваются из-за генетических особенностей, а не сезонных факторов.

Что касается витамина D, то его уровень у большинства людей остается стабильным круглый год, но дополнительный прием в виде добавок всё же рекомендуется для поддержания сердечно-сосудистой системы, уточнила врач.

«Весной организм часто испытывает упадок сил — это естественно, так как снижается уровень обмена веществ, ухудшается настроение. Однако сбалансированный рацион, богатый витаминами и минералами, поможет восстановить энергию и восстановиться после зимы», — заявила Устинова.

Ранее, 7 апреля, ревматолог, врач превентивной и интегративной медицины, эксперт компании Solgar Ильнур Зубаиров перечислил «Известиям» сигналы организма, говорящие о нехватке микроэлементов. По его словам, наличие белых точек на ногтевых пластинах может говорить о недостатке таких витаминов и микроэлементов, как цинк, кальций, йод, витамин А. Кроме того, он объяснил, что симптомы дефицита витамина C включают сухие и секущиеся волосы, усталость, опухшие и болезненные суставы.