Житель Брянской области погиб в результате атаки украинского FPV-дрона
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Лемешовка Севского района Брянской области, в результате погиб мирный житель. Об этом 7 апреля сообщил губернатор Александр Богомаз.
«В результате целенаправленного удара украинского FPV-дрона, к сожалению, погиб мирный житель села», — написал он в Telegram-канале.
Глава Брянской области выразил соболезнования родным погибшего и отметил, что его семье окажут всю необходимую помощь, в том числе материальную. Богомаз призвал жителей региона соблюдать меры безопасности в связи с атаками украинских боевиков.
Накануне житель Воронежской области пострадал в результате падения обломков сбитого средствами противовоздушной обороны (ПВО) украинского беспилотника. Глава региона Александр Гусев также сообщил о повреждении двух строений.