Житель Воронежской области пострадал при падении обломков сбитого дрона ВСУ
Житель Воронежской области пострадал в результате падения обломков сбитого средствами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 апреля сообщил глава региона Александр Гусев.
«По предварительным данным, при падении обломков ушиб получил один человек. Ему уже оказана помощь», — написал Гусев в Telegram-канале.
По словам главы Воронежской области, также зафиксировано повреждение двух строений.
Накануне два мирных жителя погибли и еще восемь пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ по Донецкой Народной Республике (ДНР). Глава региона Денис Пушилин уточнил, что украинские боевики совершили атаку на предприятие «Рыбный цех» в Кировском районе Макеевки, на гражданские автомобили в Центрально-Городском районе Горловки, а также обстреляли Никитовский район Горловки. По его словам, за день ВСУ атаковали ДНР около 40 раз.