На Украине предупредили об опасном состоянии экономики
Данные о состоянии экономики Украины демонстрируют тревожную тенденцию, страна находится в шаге от стагфляции. Об этом 7 апреля сообщило издание «Страна.ua».
Согласно данным издания, по итогам 2024 года валовой внутренний продукт (ВВП) Украины вырос на 2,9% при ожидаемых 3,4%. Более того, в январе и феврале текущего года темпы роста составили 1,1%.
Отмечается, что при этом в стране ускоряется инфляция. Как уточняет издание со ссылкой на национальный банк, в феврале потребительская инфляция выросла до 13,4% , а в марте — превысила 14%.
«Экономисты говорят, что страна находится в шаге от стагфляции — самого опасного состояния экономики, сочетающего в себе экономический спад и высокую инфляцию», — пишет «Страна.ua».
В феврале доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков заявил «Известиям», что Украина утратила свою самостоятельность, а ее экономика находится в ужасающем состоянии.
По словам эксперта, Украина сейчас рассматривается как территория, которую возможно использовать для обогащения тех или иных стран, и никакие экономические успехи для нее невозможны.