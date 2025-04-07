Экс-владельца Соликамского магниевого завода Кондрашева объявили в розыск
Российский миллиардер и бывший владелец Соликамского магниевого завода (СМЗ) Петр Кондашев объявлен в розыск по уголовной статье. Информация об этом появилась 7 апреля в базе данных МВД.
«Кондрашев Петр Иванович. Разыскивается по статье УК», — сказано в карточке.
При этом по какой статье ведется розыск, в базе не указано.
Как отмечает ТАСС, весной 2022 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в государственную собственность более 350 тыс. акций ОАК «Соликамский магниевый завод», принадлежавших Игорю Пестрикову, Тимуру Старостину, Петру Кондрашеву и Сергею Кирпичеву.
26 марта в Москве задержали основателя сельскохозяйственного холдинга «Русагро» миллиардера Вадима Мошковича. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.