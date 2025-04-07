Audi приостановила поставки автомобилей в США из-за пошлин Трампа

Немецкий автопроизводитель Audi приостановил поставки автомобилей в США на фоне введенных американским лидером Дональдом Трампом пошлин. Об этом 7 апреля сообщила газета Handelsblatt.

Сообщается, что компания разослала своим дилерским центрам в США письма, в которых уведомила о приостановке дальнейших поставок автомобилей, а также о реализации тех единиц, которые уже поступили в страну, но не достигли складов.

В то же время центрам поручили продолжать продажи автомобилей из складских запасов, не затронутых пошлинами. Уточняется, что сейчас у Audi хранится в США свыше 37 тыс. автомобилей.

Ранее автоконцерн Volkswagen также предупредил свои дилерские центры о необходимости реализации имеющихся на складах автомобилей, так как поставка новых остановлена.

26 марта Трамп анонсировал введение 25-процентных пошлин на все легковые автомобили и грузовики, произведенные за пределами страны. Согласно оценкам Белого дома, таким образом будет собрано примерно $100 млрд ежегодных пошлин.