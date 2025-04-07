У двух бегунов на полумарафоне в Мадриде остановилось сердце
На полумарафоне Movistar в Мадриде у двух бегунов остановилось сердце, один из них умер. Об этом 7 апреля сообщила газета El Pais.
Уточняется, что с остановкой сердца они столкнулись в нескольких метрах от финишной черты. Один из спортсменов умер в больнице Ла-Паса, второй мужчина находится под наблюдением медиков.
Представитель службы гражданской защиты «Самур» сообщил, что помощь оказали еще 50 бегунам. Большая часть пострадавших получили такие травмы, как растяжение или вывихи. Также зафиксированы случаи теплового истощения.
Всего в полумарафоне приняли участие до 27 тыс. бегунов.
23 января капитан петербургского хоккейного клуба (ХК) СКА Александр Никишин получил сотрясение мозга в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом». После падения в результате столкновения с противником хоккеист не мог подняться.